В рамках «Ночи кино» в Перми пройдут бесплатные сеансы свежих российских фильмов

18 августа 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Показы стартуют уже на следующей недели Фото: Размик Закарян © URA.RU На предстоящей неделе прикамская столица присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Площадками для бесплатных показов отечественных фильмов в субботу, 24 августа, станут парк «Россия — Моя история» (улица Монастырская, 2, корпус 1) и Центр досуга Мотовилихинского района (улица Лебедева, 40). «В парке „Россия — Моя история“ будет сделан акцент на документальные фильмы о важных событиях XX века. Здесь проведут пять бесплатных показов для детей и взрослых. В Центре досуга Мотовилихинского района пройдут три сеанса», — пишет со ссылкой на организаторов портал 59.RU. Кино для взрослых в парке «Россия — Моя история»: 16:00 — «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (2021 год, 12+);

17:00 — «Пермь — Прага. 1945», документальная лента, обсуждение с участием авторов картины (2021 год, 12+);

18:30 — «Воспоминания о городе М», документальный фильм (2023 год, 12+). Программа для детей: 16:00—17:30 — «Капризка» (6+), анимационный сериал;

16:00—19:00 — семейная творческая мастерская. Также в четверг, 22 августа, в краевой библиотеке им. Горького к юбилею Мосфильма покажут фильм 2016 года выпуска «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+). Показ запланирован на 16:30. Сеанс проведут в интерактивном зале учреждения (правое крыло, второй этаж). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предстоящей неделе прикамская столица присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Площадками для бесплатных показов отечественных фильмов в субботу, 24 августа, станут парк «Россия — Моя история» (улица Монастырская, 2, корпус 1) и Центр досуга Мотовилихинского района (улица Лебедева, 40). «В парке „Россия — Моя история“ будет сделан акцент на документальные фильмы о важных событиях XX века. Здесь проведут пять бесплатных показов для детей и взрослых. В Центре досуга Мотовилихинского района пройдут три сеанса», — пишет со ссылкой на организаторов портал 59.RU. Кино для взрослых в парке «Россия — Моя история»: Программа для детей: Также в четверг, 22 августа, в краевой библиотеке им. Горького к юбилею Мосфильма покажут фильм 2016 года выпуска «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+). Показ запланирован на 16:30. Сеанс проведут в интерактивном зале учреждения (правое крыло, второй этаж).