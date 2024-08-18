Ученые заявили о разработке лекарства от старости

19 августа 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Испытания препарата были проведены на двух пожилых собаках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США проводятся испытания новых препаратов, которые могут замедлить или даже обратить вспять процесс старения. Эксперименты на собаках показали обнадеживающие результаты, сообщает телекомпания ABC7. «Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники протестировал новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. Если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент сможет буквально помолодеть», — утверждается в материале. Испытания препарата были проведены на двух пожилых собаках, которые страдали от различных заболеваний. После приема препарата улучшение их состояния было заметно невооруженным глазом. В исследовании участвуют всего десять собак, а результаты будут представлены в следующем году. Ранее ученые назвали простой овощ, который сохранит молодость кожи. В новом исследовании, представленном на конференции NUTRITION 2024, говорится, что употребляя морковь можно улучшить состояние кожи, повысить иммунитет и снизить риск возникновения различных заболеваний. Диетолог Эльвира Беляева советовала употреблять смузи из ягод черники, малины и клубники с добавлением кефира. по ее словам, этот напиток поможет замедлить процессы старения и сохранить молодость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США проводятся испытания новых препаратов, которые могут замедлить или даже обратить вспять процесс старения. Эксперименты на собаках показали обнадеживающие результаты, сообщает телекомпания ABC7. «Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники протестировал новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. Если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент сможет буквально помолодеть», — утверждается в материале. Испытания препарата были проведены на двух пожилых собаках, которые страдали от различных заболеваний. После приема препарата улучшение их состояния было заметно невооруженным глазом. В исследовании участвуют всего десять собак, а результаты будут представлены в следующем году. Ранее ученые назвали простой овощ, который сохранит молодость кожи. В новом исследовании, представленном на конференции NUTRITION 2024, говорится, что употребляя морковь можно улучшить состояние кожи, повысить иммунитет и снизить риск возникновения различных заболеваний. Диетолог Эльвира Беляева советовала употреблять смузи из ягод черники, малины и клубники с добавлением кефира. по ее словам, этот напиток поможет замедлить процессы старения и сохранить молодость.