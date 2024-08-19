Челябинский губернатор Текслер показал уничтоженную ВСУ Авдеевку. Видео

Челябинский губернатор Текслер поручил восстановить дома в Авдеевке

19 августа 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер оценил масштабы разрушений в Авдеевке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал строителям поручение восстановить жилье для людей в разрушенном военными действиями подшефном городе Авдеевка. Видео из Авдеевки Текслер разместил 19 августа в своем telegram-канале. «Авдеевка. Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — прокомментировал видео Текслер. Он добавил, что челябинские строители приступили к восстановлению домов. Текслер выразил уверенность в возвращении города к мирной жизни. Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой в феврале 2024 года. В городе рабочие бригады восстанавливают дороги, объекты ЖКХ, жилые дома, разрушенные в результате обстрелов ВСУ. Также регион помогает восстанавливать Ясиноватую и Волноваху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал строителям поручение восстановить жилье для людей в разрушенном военными действиями подшефном городе Авдеевка. Видео из Авдеевки Текслер разместил 19 августа в своем telegram-канале. «Авдеевка. Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — прокомментировал видео Текслер. Он добавил, что челябинские строители приступили к восстановлению домов. Текслер выразил уверенность в возвращении города к мирной жизни. Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой в феврале 2024 года. В городе рабочие бригады восстанавливают дороги, объекты ЖКХ, жилые дома, разрушенные в результате обстрелов ВСУ. Также регион помогает восстанавливать Ясиноватую и Волноваху.