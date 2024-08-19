Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал строителям поручение восстановить жилье для людей в разрушенном военными действиями подшефном городе Авдеевка. Видео из Авдеевки Текслер разместил 19 августа в своем telegram-канале.
«Авдеевка. Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — прокомментировал видео Текслер.
Он добавил, что челябинские строители приступили к восстановлению домов. Текслер выразил уверенность в возвращении города к мирной жизни.
Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой в феврале 2024 года. В городе рабочие бригады восстанавливают дороги, объекты ЖКХ, жилые дома, разрушенные в результате обстрелов ВСУ. Также регион помогает восстанавливать Ясиноватую и Волноваху.
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