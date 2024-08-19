Челябинский губернатор Текслер показал уничтоженную ВСУ Авдеевку. Видео

Челябинский губернатор Текслер поручил восстановить дома в Авдеевке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер оценил масштабы разрушений в Авдеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал строителям поручение восстановить жилье для людей в разрушенном военными действиями подшефном городе Авдеевка. Видео из Авдеевки Текслер разместил 19 августа в своем telegram-канале.

«Авдеевка. Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — прокомментировал видео Текслер.

Он добавил, что челябинские строители приступили к восстановлению домов. Текслер выразил уверенность в возвращении города к мирной жизни.

Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой в феврале 2024 года. В городе рабочие бригады восстанавливают дороги, объекты ЖКХ, жилые дома, разрушенные в результате обстрелов ВСУ. Также регион помогает восстанавливать Ясиноватую и Волноваху.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал строителям поручение восстановить жилье для людей в разрушенном военными действиями подшефном городе Авдеевка. Видео из Авдеевки Текслер разместил 19 августа в своем telegram-канале. «Авдеевка. Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении», — прокомментировал видео Текслер. Он добавил, что челябинские строители приступили к восстановлению домов. Текслер выразил уверенность в возвращении города к мирной жизни. Челябинская область взяла шефство над Авдеевкой в феврале 2024 года. В городе рабочие бригады восстанавливают дороги, объекты ЖКХ, жилые дома, разрушенные в результате обстрелов ВСУ. Также регион помогает восстанавливать Ясиноватую и Волноваху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...