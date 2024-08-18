18 августа 2024

В Челябинске на фестивале изучат абстракционизм в картинах Малевича и Рихтера. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль в Арт-сквере окончится почти в полночь - в 23:00
Фестиваль в Арт-сквере окончится почти в полночь - в 23:00 Фото:

В Челябинске 31 августа в Арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет арт-фестиваль «Неискусственно», где зрители увидят и обсудят работы Казимира Малевича, Герхарда Рихтера и других художников. Мероприятие на тему абстракционизма будет наполнено инсталляциями, перфомансами, лекциями и мастер-классами, сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона.

«Главной темой третьего арт-фестиваля #Неискусственно станет абстракционизм. Одно из ярчайших культурных событий уходящего лета пройдёт 31 августа с 12:00 до 23:00 в Арт-сквере. В этом году арт-фестиваль #Неискусственно погрузит зрителей в необыкновенный мир таких величайших художников, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Пит Мондриан, Марк Ротко, Герхард Рихтер и других», — сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Помимо перформансов по мотивам работ именитых абстракционистов пройдут и лекции, спикерами которых станут культурологи и историки из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Вход на фестиваль осуществляется бесплатно.

«#Неискусственно» проходит в Челябинске в третий раз. В 2023 году на мероприятии выступал симфонический оркестр области. Впервые арт-фестиваль состоялся в 2022 году и собрал более пяти тысяч гостей.

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В Челябинске 31 августа в Арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет арт-фестиваль «Неискусственно», где зрители увидят и обсудят работы Казимира Малевича, Герхарда Рихтера и других художников. Мероприятие на тему абстракционизма будет наполнено инсталляциями, перфомансами, лекциями и мастер-классами, сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона. «Главной темой третьего арт-фестиваля #Неискусственно станет абстракционизм. Одно из ярчайших культурных событий уходящего лета пройдёт 31 августа с 12:00 до 23:00 в Арт-сквере. В этом году арт-фестиваль #Неискусственно погрузит зрителей в необыкновенный мир таких величайших художников, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Пит Мондриан, Марк Ротко, Герхард Рихтер и других», — сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Помимо перформансов по мотивам работ именитых абстракционистов пройдут и лекции, спикерами которых станут культурологи и историки из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга. Вход на фестиваль осуществляется бесплатно. «#Неискусственно» проходит в Челябинске в третий раз. В 2023 году на мероприятии выступал симфонический оркестр области. Впервые арт-фестиваль состоялся в 2022 году и собрал более пяти тысяч гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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