В Свердловской области подвал садика превращают в укрытие

В Камышлове (Свердловская область) власти нашли подрядчика, который переоборудует подвальные помещения детского сада №170 под укрытие. Начальная цена — 12,294 миллионов рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
«Объект закупки: приспособление подвальных помещений МБДОУ Камышловского городского округа детский сад №170 под укрытие. Адрес выполнения работ: город Камышлов, улица Комсомольская, 40. Начальная цена 12 594 127 рублей», — следует из госзаказа.
Подрядчику будет необходимо выполнить работы до 1 декабря 2024 года. Определение компании, исполняющей данный заказ, завершилось 19 августа.
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