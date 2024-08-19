19 августа 2024

В Свердловской области подвал садика превращают в укрытие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На переоборудование подвала садика выделили больше 12 миллионов
На переоборудование подвала садика выделили больше 12 миллионов Фото:

В Камышлове (Свердловская область) власти нашли подрядчика, который переоборудует подвальные помещения детского сада №170 под укрытие. Начальная цена — 12,294 миллионов рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

«Объект закупки: приспособление подвальных помещений МБДОУ Камышловского городского округа детский сад №170 под укрытие. Адрес выполнения работ: город Камышлов, улица Комсомольская, 40. Начальная цена 12 594 127 рублей», — следует из госзаказа.

Подрядчику будет необходимо выполнить работы до 1 декабря 2024 года. Определение компании, исполняющей данный заказ, завершилось 19 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Камышлове (Свердловская область) власти нашли подрядчика, который переоборудует подвальные помещения детского сада №170 под укрытие. Начальная цена — 12,294 миллионов рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Объект закупки: приспособление подвальных помещений МБДОУ Камышловского городского округа детский сад №170 под укрытие. Адрес выполнения работ: город Камышлов, улица Комсомольская, 40. Начальная цена 12 594 127 рублей», — следует из госзаказа. Подрядчику будет необходимо выполнить работы до 1 декабря 2024 года. Определение компании, исполняющей данный заказ, завершилось 19 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...