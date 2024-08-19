Вдова сгоревшего в танке челябинца добилась признания его погибшим спустя год

20 августа 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Похоронить прах мужа женщина смогла только спустя девять месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вдове участника СВО из Челябинска Дмитрия Нагаева потребовалось девять месяцев, чтобы его признали погибшим и перечислили положенные выплаты. Контрактник сгорел в танке на поле боя, останков внутри не осталось и гибель Дмитрия долго не признавали, рассказала вдова. «Девять месяцев понадобилось, чтобы мужа признали погибшим. Сложность была в том, что он сгорел в танке на поле боя. Никаких останков внутри бронемашины не осталось, да и технику долго не могли вывезти в безопасное место», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова вдовы. Женщина осталась без причитающихся выплат, с ипотекой и двумя детьми 4 и 10 лет. Она хотела поехать в Самару, где в воинскую часть был зачислен муж. Но там ответили, что гражданским посещение строго запрещено. Помощь пришла с неожиданной стороны — один из сослуживцев мужа с позывным «Крюк» проходил военно-врачебную комиссию в ту самую воинскую часть. «Он зашел к командиру и озвучил нашу проблему. Командир дал распоряжение, и нам сначала сделали извещение, а потом через военкомат выдали справку о смерти», — рассказала вдова. В июле родные получили документы о смерти и прах погибшего. Финансовые проблемы семьи после получения справки начали быстро решаться — семье выплатили оклад бойца за все месяцы, пока они ходили по инстанциям. Помогли в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко, добавила вдова. «Наконец он успокоился. Раньше снился мне, сестре. Обеспокоенный, говорил, что „не под крышей он“», — поделилась вдова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдове участника СВО из Челябинска Дмитрия Нагаева потребовалось девять месяцев, чтобы его признали погибшим и перечислили положенные выплаты. Контрактник сгорел в танке на поле боя, останков внутри не осталось и гибель Дмитрия долго не признавали, рассказала вдова. «Девять месяцев понадобилось, чтобы мужа признали погибшим. Сложность была в том, что он сгорел в танке на поле боя. Никаких останков внутри бронемашины не осталось, да и технику долго не могли вывезти в безопасное место», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова вдовы. Женщина осталась без причитающихся выплат, с ипотекой и двумя детьми 4 и 10 лет. Она хотела поехать в Самару, где в воинскую часть был зачислен муж. Но там ответили, что гражданским посещение строго запрещено. Помощь пришла с неожиданной стороны — один из сослуживцев мужа с позывным «Крюк» проходил военно-врачебную комиссию в ту самую воинскую часть. «Он зашел к командиру и озвучил нашу проблему. Командир дал распоряжение, и нам сначала сделали извещение, а потом через военкомат выдали справку о смерти», — рассказала вдова. В июле родные получили документы о смерти и прах погибшего. Финансовые проблемы семьи после получения справки начали быстро решаться — семье выплатили оклад бойца за все месяцы, пока они ходили по инстанциям. Помогли в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко, добавила вдова. «Наконец он успокоился. Раньше снился мне, сестре. Обеспокоенный, говорил, что „не под крышей он“», — поделилась вдова.