Экс-глава челябинского ПФР Чернобровин не смог оспорить 16-летний приговор

Суд отложил апелляцию осужденного за коррупцию экс-главы челябинского ПФР

20 августа 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Рассмотрение апелляции Виктора Чернобровина отложили на 1,5 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Бывший глава Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктор Чернобровин, осужденный на 16 лет за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, 20 августа не смог оспорить приговор. Рассмотрение дела отложили до октября, передает корреспондент URA.RU из зала Челябинского облсуда. На старте заседания прокурор предложил отложить процесс, так как не явились представители потерпевшей и один из адвокатов Чернобровина. Оставшиеся защитники Чернобровина и адвокат его заместителя Рудольфа Зайцева заявили, что процесс можно продолжить и без них. Однако рассмотрение все же отложили, поскольку представитель прокуратуры не успел ознакомиться с направленными в суд дополнительными материалами. «Надеемся, что за время, на которое отложили, гособвинение ознакомится с материалами дела. Итогом же станет законное решение», — заявил URA.RU адвокат Иван Малеев. Чернобровин был задержан в июле 2021 года по подозрению в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали задержанные ранее его заместители Александр Орехов и Рудольф Зайцев. Следствие полагало, что троица действовала сообща, получая взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей. В ходе следствия Орехов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделили в отдельное производство, и в октябре 2022 года осудили на четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года бывшего топ-менеджера перевели в колонию-поселение. Зайцев же отказался от своих показаний на Чернобвровина. До окончания суда они так и не признали вины. По итогу Чернобровина лишили свободы сроком на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет. Отбывать наказание топ-менеджеры будут в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктор Чернобровин, осужденный на 16 лет за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, 20 августа не смог оспорить приговор. Рассмотрение дела отложили до октября, передает корреспондент URA.RU из зала Челябинского облсуда. На старте заседания прокурор предложил отложить процесс, так как не явились представители потерпевшей и один из адвокатов Чернобровина. Оставшиеся защитники Чернобровина и адвокат его заместителя Рудольфа Зайцева заявили, что процесс можно продолжить и без них. Однако рассмотрение все же отложили, поскольку представитель прокуратуры не успел ознакомиться с направленными в суд дополнительными материалами. «Надеемся, что за время, на которое отложили, гособвинение ознакомится с материалами дела. Итогом же станет законное решение», — заявил URA.RU адвокат Иван Малеев. Чернобровин был задержан в июле 2021 года по подозрению в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали задержанные ранее его заместители Александр Орехов и Рудольф Зайцев. Следствие полагало, что троица действовала сообща, получая взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей. В ходе следствия Орехов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделили в отдельное производство, и в октябре 2022 года осудили на четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года бывшего топ-менеджера перевели в колонию-поселение. Зайцев же отказался от своих показаний на Чернобвровина. До окончания суда они так и не признали вины. По итогу Чернобровина лишили свободы сроком на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет. Отбывать наказание топ-менеджеры будут в колонии строгого режима.