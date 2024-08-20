Депутаты челябинского заксобрания уточнили причины отказа в пользовании недрами

20 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Заксобрание рассмотрит одобренные законопроекты на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты комитета по экологии и природопользованию заксобрания Челябинской области 20 августа рассмотрели три областных законопроекта. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, в частности, в региональном законе о недропользовании были уточнены требования для отказа в пользовании недрами и сокращено количество документов для получения разрешения на эту деятельность. «Законопроектом устанавливаются основания для отказа в предоставлении такого права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона. Кроме того, устанавливаются требования к содержанию заявки на пользование. Сокращается и количество документов, необходимых для получения права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Как добавили в пресс-службе, разработка законопроектов связана с изменениями в федеральном законодательстве. Комитет одобрил законопроекты и рекомендовал их к принятию на очередной сессии заксобрания, которое состоится на следующей неделе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты комитета по экологии и природопользованию заксобрания Челябинской области 20 августа рассмотрели три областных законопроекта. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, в частности, в региональном законе о недропользовании были уточнены требования для отказа в пользовании недрами и сокращено количество документов для получения разрешения на эту деятельность. «Законопроектом устанавливаются основания для отказа в предоставлении такого права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона. Кроме того, устанавливаются требования к содержанию заявки на пользование. Сокращается и количество документов, необходимых для получения права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Как добавили в пресс-службе, разработка законопроектов связана с изменениями в федеральном законодательстве. Комитет одобрил законопроекты и рекомендовал их к принятию на очередной сессии заксобрания, которое состоится на следующей неделе.