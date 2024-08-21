Перевозчики увеличили стоимость проезда из Кургана в Екатеринбург

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, лето, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Стоимость проезда увеличилась примерно на 15 процентов Фото:

С начала недели перевозчики одновременно увеличили стоимость проезда из Кургана в Екатеринбург. Об этом сообщают в соцсетях. Цены выросли примерно на 15 процентов.

«В начале недели перевозчики одновременно повысили тарифы на всех маршрутах, которые проходят между Курганом и Екатеринбургом. Стоимость проезда увеличилась на маршрутах: 534 (перевозчик — Александр Калинин), 554 (перевозчик — АО „ПАТП-1“), 1436 (перевозчик — ООО „ПАТП-5“), 542 (перевозчик — ООО „Автомиг“), 999 (перевозчики — Юрий Меркулов и Андрей Крылов), 2350 (перевозчик — Юрий Меркулов),7260 (перевозчик — ООО „Автомиг“)», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».

Также цены на проезд выросли на маршрутах 899 «Курган — Нижний Тагил» и 3806 «Пермь — Курган». Тарифы увеличились примерно на 15 процентов. Например, ранее за билет из Кургана в Екатеринбург нужно было заплатить 1300 рублей, а сейчас пассажиры будут отдавать 1500 рублей.

Сообщалось, что перевозчики повышали стоимость проезда из Шадринска в Курган и Тюмень. Цены стали выше и на маршруте из Куртамыша в Челябинск.

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С начала недели перевозчики одновременно увеличили стоимость проезда из Кургана в Екатеринбург. Об этом сообщают в соцсетях. Цены выросли примерно на 15 процентов. «В начале недели перевозчики одновременно повысили тарифы на всех маршрутах, которые проходят между Курганом и Екатеринбургом. Стоимость проезда увеличилась на маршрутах: 534 (перевозчик — Александр Калинин), 554 (перевозчик — АО „ПАТП-1“), 1436 (перевозчик — ООО „ПАТП-5“), 542 (перевозчик — ООО „Автомиг“), 999 (перевозчики — Юрий Меркулов и Андрей Крылов), 2350 (перевозчик — Юрий Меркулов),7260 (перевозчик — ООО „Автомиг“)», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». Также цены на проезд выросли на маршрутах 899 «Курган — Нижний Тагил» и 3806 «Пермь — Курган». Тарифы увеличились примерно на 15 процентов. Например, ранее за билет из Кургана в Екатеринбург нужно было заплатить 1300 рублей, а сейчас пассажиры будут отдавать 1500 рублей. Сообщалось, что перевозчики повышали стоимость проезда из Шадринска в Курган и Тюмень. Цены стали выше и на маршруте из Куртамыша в Челябинск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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