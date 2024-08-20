20 августа 2024

В Озерске дочь архитектора потребовала сохранить облик театра после капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Капитальный ремонт. Челябинск., жкх, капремонт
Внешний облик здания кукольного театра и мозаику сохранят Фото:

Дочь архитектора кукольного театра «Петушок» в Озерске Челябинской области Ирина Мазурик потребовала сохранить облик здания в результате капитального ремонта. В пресс-службе городской администрации URA.RU подтвердили, что строение будет сохранено вплоть до мозаики.

«Я дочь архитектора, спроектировавшего театр. В ходе этого „ремонта“ уничтожается одно из немногих самобытных зданий советского периода. В городе не очень богатая архитектурная история, он застраивался с 50-х годов, и театр просто пал жертвой бездарной новой администрации театра и города в целом», — уточнила URA.RU Мазурик.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Озерска, привычный для многих озерчан внешний вид театра не изменится, декоративные элементы сохранятся. В данный момент проводится экспертиза проектно-сметной документации, ее завершение планируется в октябре 2024 года. Средства на капремонт направят из областного бюджета в конце 2024-начале 2025 года.

«Капитальный ремонт театра кукол „Золотой петушок“ планируется начать после того, как проектно-сметная документация, составленная подрядчиком, будет проверена госэкспертизой. По поводу беспокойства членов семьи архитектора: облик театра будет сохранен, в том числе и мозаика на стенах. В ходе ремонта поменяют оконные блоки и будут утеплены стены, это необходимо, чтобы дети находились в комфортных условиях, придя на спектакль», — уточнили в пресс-службе мэрии Озерска.

Как рассказала URA.RU директор театра Евгения Плыгина, здание было построено в 1978 году и с тех пор в нем не было капитального ремонта. Подвалы отсырели, кровля протекла, в фойе для сбора воды стоят ведра. После капремонта детям будет намного комфортнее находиться в теплом и сухом театре.

В кукольном театре Озерска развивается конфликт между старым главным режиссером Дмитрием Ерохиным и новым директором Евгенией Плыгиной, которая пресекла ряд серьезных нарушений режиссера в работе. Сотрудники театра в коллективном письме, которое подписали 30 человек, потребовали уволить Ерохина.

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Дочь архитектора кукольного театра «Петушок» в Озерске Челябинской области Ирина Мазурик потребовала сохранить облик здания в результате капитального ремонта. В пресс-службе городской администрации URA.RU подтвердили, что строение будет сохранено вплоть до мозаики. «Я дочь архитектора, спроектировавшего театр. В ходе этого „ремонта“ уничтожается одно из немногих самобытных зданий советского периода. В городе не очень богатая архитектурная история, он застраивался с 50-х годов, и театр просто пал жертвой бездарной новой администрации театра и города в целом», — уточнила URA.RU Мазурик. Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Озерска, привычный для многих озерчан внешний вид театра не изменится, декоративные элементы сохранятся. В данный момент проводится экспертиза проектно-сметной документации, ее завершение планируется в октябре 2024 года. Средства на капремонт направят из областного бюджета в конце 2024-начале 2025 года. «Капитальный ремонт театра кукол „Золотой петушок“ планируется начать после того, как проектно-сметная документация, составленная подрядчиком, будет проверена госэкспертизой. По поводу беспокойства членов семьи архитектора: облик театра будет сохранен, в том числе и мозаика на стенах. В ходе ремонта поменяют оконные блоки и будут утеплены стены, это необходимо, чтобы дети находились в комфортных условиях, придя на спектакль», — уточнили в пресс-службе мэрии Озерска. Как рассказала URA.RU директор театра Евгения Плыгина, здание было построено в 1978 году и с тех пор в нем не было капитального ремонта. Подвалы отсырели, кровля протекла, в фойе для сбора воды стоят ведра. После капремонта детям будет намного комфортнее находиться в теплом и сухом театре. В кукольном театре Озерска развивается конфликт между старым главным режиссером Дмитрием Ерохиным и новым директором Евгенией Плыгиной, которая пресекла ряд серьезных нарушений режиссера в работе. Сотрудники театра в коллективном письме, которое подписали 30 человек, потребовали уволить Ерохина.
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