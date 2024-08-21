Польша и Чехия стали самыми опасными для отдыха свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, флаг евросоюза, ес
Страны Евросоюза настроены к российским туристам настороженно Фото:

Туристы из Екатеринбурга неоднократно сталкивались с плохим отношением за рубежом, находясь в летних отпусках. Особенно в странах Прибалтики, Польше и Чехии. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и призвал свердловчан быть особенно осторожными за рубежом.

«Инциденты в последнее время возникают не так часто, но в некоторых странах конфликты особенно остры, и молчать об этом нельзя. Например, страны Прибалтики, Польша и Чехия откровенно выражают враждебность к российским туристам на официальном уровне. Даже при наличии шенгенской визы въезд россиянам туда закрыт. Одними из наиболее враждебно настроенных являются и западные страны», — рассказал Мальцев. «Сносным» можно назвать отношения к российским туристам в Испании и Италии, но конфликтные ситуация там все-таки иногда возникают, добавил он.

В Турции и Египте, например, российских туристов стараются селить отдельно от иностранцев, чтобы избежать стычек. За последние два года там периодически возникали конфликты на бытовом уровне, причем зачастую после на фоне широкого выбора алкоголя в отелях. Что касается республик бывшего СССР, отношение к туристам в зависимости от территории разнится. Например, чаще всего конфликты между местными и отдыхающими случаются в Армении и Грузии. Мальцев призвал свердловчан, которые планируют путешествие, быть сдержанными и корректными на отдыхе за рубежом.

Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбурженке, которая столкнулась антироссийскими лозунгами и хамством в Тбилиси. На улицах молодые люди вели себя грубо, а власти Грузии не стирают оскорбительные граффити. Другая туристка стала очевидицей агрессивного поведения поляков в Турции. Те намеренно провоцировали конфликты с русскими.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристы из Екатеринбурга неоднократно сталкивались с плохим отношением за рубежом, находясь в летних отпусках. Особенно в странах Прибалтики, Польше и Чехии. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и призвал свердловчан быть особенно осторожными за рубежом. «Инциденты в последнее время возникают не так часто, но в некоторых странах конфликты особенно остры, и молчать об этом нельзя. Например, страны Прибалтики, Польша и Чехия откровенно выражают враждебность к российским туристам на официальном уровне. Даже при наличии шенгенской визы въезд россиянам туда закрыт. Одними из наиболее враждебно настроенных являются и западные страны», — рассказал Мальцев. «Сносным» можно назвать отношения к российским туристам в Испании и Италии, но конфликтные ситуация там все-таки иногда возникают, добавил он. В Турции и Египте, например, российских туристов стараются селить отдельно от иностранцев, чтобы избежать стычек. За последние два года там периодически возникали конфликты на бытовом уровне, причем зачастую после на фоне широкого выбора алкоголя в отелях. Что касается республик бывшего СССР, отношение к туристам в зависимости от территории разнится. Например, чаще всего конфликты между местными и отдыхающими случаются в Армении и Грузии. Мальцев призвал свердловчан, которые планируют путешествие, быть сдержанными и корректными на отдыхе за рубежом. Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбурженке, которая столкнулась антироссийскими лозунгами и хамством в Тбилиси. На улицах молодые люди вели себя грубо, а власти Грузии не стирают оскорбительные граффити. Другая туристка стала очевидицей агрессивного поведения поляков в Турции. Те намеренно провоцировали конфликты с русскими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...