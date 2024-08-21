Польша и Чехия стали самыми опасными для отдыха свердловчан

Страны Евросоюза настроены к российским туристам настороженно Фото: Илья Московец © URA.RU

Туристы из Екатеринбурга неоднократно сталкивались с плохим отношением за рубежом, находясь в летних отпусках. Особенно в странах Прибалтики, Польше и Чехии. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и призвал свердловчан быть особенно осторожными за рубежом.

«Инциденты в последнее время возникают не так часто, но в некоторых странах конфликты особенно остры, и молчать об этом нельзя. Например, страны Прибалтики, Польша и Чехия откровенно выражают враждебность к российским туристам на официальном уровне. Даже при наличии шенгенской визы въезд россиянам туда закрыт. Одними из наиболее враждебно настроенных являются и западные страны», — рассказал Мальцев. «Сносным» можно назвать отношения к российским туристам в Испании и Италии, но конфликтные ситуация там все-таки иногда возникают, добавил он.

В Турции и Египте, например, российских туристов стараются селить отдельно от иностранцев, чтобы избежать стычек. За последние два года там периодически возникали конфликты на бытовом уровне, причем зачастую после на фоне широкого выбора алкоголя в отелях. Что касается республик бывшего СССР, отношение к туристам в зависимости от территории разнится. Например, чаще всего конфликты между местными и отдыхающими случаются в Армении и Грузии. Мальцев призвал свердловчан, которые планируют путешествие, быть сдержанными и корректными на отдыхе за рубежом.

Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбурженке, которая столкнулась антироссийскими лозунгами и хамством в Тбилиси. На улицах молодые люди вели себя грубо, а власти Грузии не стирают оскорбительные граффити. Другая туристка стала очевидицей агрессивного поведения поляков в Турции. Те намеренно провоцировали конфликты с русскими.