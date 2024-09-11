В Свердловской области погода практически не изменится, но прохладные ночи могут принести заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Регион по-прежнему расположен вблизи центра обширного антициклона. Несмотря на достаточно прохладные ночи, средние суточные температуры остаются выше сентябрьской нормы засчет дневного прогрева. Вечером 12 сентября центр антициклона сместится несколько западнее и в ночь на пятницу расположится над южной частью Свердловской области. Здесь вновь возможны заморозки от 0 до -2 градусов, причем не только на почве, но и в воздухе», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В столице Урала 12 сентября прогнозируется малая облачность, без осадков. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается на уровне от +6 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.
По Свердловской области ожидается следующая температура: ночью от 0 до +5 градусов, на северо-востоке региона от +6 до +8 градусов. Также будут заморозки на почве, температура которых может опуститься от 0 до -2 градусов. Дневная температура воздуха ожидается около +16-21 градуса тепла.
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