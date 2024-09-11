На Урале собрали тонны картошки и зерна

12 сентября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В УрФО намолотили в ходе уборочной кампании 1,4 млн тонн зерна Фото: Александр Мамаев © URA.RU Аграрии уральского федерального округа (УрФО) убрали урожай с пятой части посевных площадей. Собрано почти полтора миллиона тонн зерна и 124 тысячи тонн картофеля, сообщили в пресс-службе полпредства. «Идет активная фаза уборочной кампании. Благодаря комфортным погодным условиям, которые установились в регионах округа, аграрии наращивают темпы работы», — заявил полпред в УрФО Владимир Якушев, держащий на контроле ход уборочной кампании. На данный момент убрана пятая часть посевных площадей. Собрано 1,4 млн тонн зерна, 24,5 тысячи тонн овощей, 124 тысячи тонн картофеля. Итоги уборочной компании в УрФО подведут в Ханты-Мансийске. Там с с 26 по 28 сентября пройдет XII Межрегиональная агропромышленная выставка округа. Ранее Якушев отмечал, что из-за погодных условий проведение посевной в 2024 году затянулось. Однако в начале августа регионы приступили к уборке урожая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аграрии уральского федерального округа (УрФО) убрали урожай с пятой части посевных площадей. Собрано почти полтора миллиона тонн зерна и 124 тысячи тонн картофеля, сообщили в пресс-службе полпредства. «Идет активная фаза уборочной кампании. Благодаря комфортным погодным условиям, которые установились в регионах округа, аграрии наращивают темпы работы», — заявил полпред в УрФО Владимир Якушев, держащий на контроле ход уборочной кампании. На данный момент убрана пятая часть посевных площадей. Собрано 1,4 млн тонн зерна, 24,5 тысячи тонн овощей, 124 тысячи тонн картофеля. Итоги уборочной компании в УрФО подведут в Ханты-Мансийске. Там с с 26 по 28 сентября пройдет XII Межрегиональная агропромышленная выставка округа. Ранее Якушев отмечал, что из-за погодных условий проведение посевной в 2024 году затянулось. Однако в начале августа регионы приступили к уборке урожая.