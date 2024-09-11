В Екатеринбурге прощаются с легендарным генералом МВД. Фото

В Екатеринбурге прощаются с экс-начальником свердловского ГУ МВД Деминым

12 сентября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Владимир Демин умер после продолжительной болезни Фото: Илья Московец, URA.RU В Екатеринбурге десятки человек пришли проститься с бывшим руководителем свердловского главка МВД и начальником Уральского юридического института МВД, генерал-майором в отставке Владимиром Деминым. Церемония проходит в Георгиевском зале Дома прощания «Вознесения», передает корреспондент URA.RU. Проститься с Деминым пришли десятки человек. Среди них корреспондент заметил замначальника свердловского ГУ МВД, полковника Сергея Ремезкова, председателя Совета ветеранов следственного управления регионального СКРЕвгения Агафонова. В прошлом он возглавлял отдел по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Свердловской области. Демин родился 6 марта 1943 года. После школы служил в ракетных войсках стратегического назначения. Затем поступил в юридический институт. В 1965-м пришел на службу в правоохранительные органы. Через 31 год он возглавил Уральский юридический институт МВД России. С его приходом вуз заметно улучшается. Там возводится общежитие, достраивается второй этаж столовой и вводится в эксплуатацию газовая котельная. Количество кафедр увеличивается с шести до 18-ти, появляются филиалы в Челябинской и Курганской областях. Он уделял большое внимание практической направленности обучения. Для этого к работе с курсантами Демин привлекал опытных сыщиков. За свои успехи генерал отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Почета. Кроме того, ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Демин умер после продолжительной болезни. Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге десятки человек пришли проститься с бывшим руководителем свердловского главка МВД и начальником Уральского юридического института МВД, генерал-майором в отставке Владимиром Деминым. Церемония проходит в Георгиевском зале Дома прощания «Вознесения», передает корреспондент URA.RU. Проститься с Деминым пришли десятки человек. Среди них корреспондент заметил замначальника свердловского ГУ МВД, полковника Сергея Ремезкова, председателя Совета ветеранов следственного управления регионального СКРЕвгения Агафонова. В прошлом он возглавлял отдел по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Свердловской области. Демин родился 6 марта 1943 года. После школы служил в ракетных войсках стратегического назначения. Затем поступил в юридический институт. В 1965-м пришел на службу в правоохранительные органы. Через 31 год он возглавил Уральский юридический институт МВД России. С его приходом вуз заметно улучшается. Там возводится общежитие, достраивается второй этаж столовой и вводится в эксплуатацию газовая котельная. Количество кафедр увеличивается с шести до 18-ти, появляются филиалы в Челябинской и Курганской областях. Он уделял большое внимание практической направленности обучения. Для этого к работе с курсантами Демин привлекал опытных сыщиков. За свои успехи генерал отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Почета. Кроме того, ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Демин умер после продолжительной болезни.