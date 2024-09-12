Над Екатеринбургом заметили десяток подозрительных беспилотников

Над железнодорожными путями в Екатеринбурге заметили около десяти подозрительных беспилотников, встревоженные горожане обратились в полицию. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«От восьми до десяти аппаратов кружили над инфраструктурой СвЖД (в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“), на место срочно выехал наряд полиции. Он зафиксировал беспилотники уже над акваторией Верх-Исетского пруда, они улетели в сторону центра города», — поделился собеседник. По его данным, до сих пор неясно, кто запустил БПЛА.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Особое внимание к воздушной обороне российских регионов приковано в связи с недавними атаками Вооруженных сил Украины. Диверсии происходят и на земле. Накануне в Верх-Исетском районе — неподалеку от воинской части — произошел взрыв в результате срабатывания некоего устройства с таймером.
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