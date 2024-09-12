Над Екатеринбургом заметили десяток подозрительных беспилотников

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
БПЛА кружили вдоль железной дороги (архивное фото) Фото:

Над железнодорожными путями в Екатеринбурге заметили около десяти подозрительных беспилотников, встревоженные горожане обратились в полицию. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«От восьми до десяти аппаратов кружили над инфраструктурой СвЖД (в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“), на место срочно выехал наряд полиции. Он зафиксировал беспилотники уже над акваторией Верх-Исетского пруда, они улетели в сторону центра города», — поделился собеседник. По его данным, до сих пор неясно, кто запустил БПЛА.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Особое внимание к воздушной обороне российских регионов приковано в связи с недавними атаками Вооруженных сил Украины. Диверсии происходят и на земле. Накануне в Верх-Исетском районе — неподалеку от воинской части — произошел взрыв в результате срабатывания некоего устройства с таймером.

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Над железнодорожными путями в Екатеринбурге заметили около десяти подозрительных беспилотников, встревоженные горожане обратились в полицию. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «От восьми до десяти аппаратов кружили над инфраструктурой СвЖД (в районе станции „Екатеринбург-Сортировочный“), на место срочно выехал наряд полиции. Он зафиксировал беспилотники уже над акваторией Верх-Исетского пруда, они улетели в сторону центра города», — поделился собеседник. По его данным, до сих пор неясно, кто запустил БПЛА. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Особое внимание к воздушной обороне российских регионов приковано в связи с недавними атаками Вооруженных сил Украины. Диверсии происходят и на земле. Накануне в Верх-Исетском районе — неподалеку от воинской части — произошел взрыв в результате срабатывания некоего устройства с таймером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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