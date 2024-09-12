Свердловчанке, незаконно ставившей мигрантов на учет, смягчили приговор

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Решение принял судья Свердловского облсуда Фото:

Свердловский областной суд смягчил приговор экс-инспектору екатеринбургского УМВД Алине Сисанбаевой, осужденной за организацию незаконной миграции. Смягчающим обстоятельством стало неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Облсуд признал новое обстоятельство, связанное с состоянием здоровья осужденной, сведения о котором не были известны суду первой инстанции. Наказание было снижено до 2,5 лет лишения свободы», — рассказали в суде. 15 июля Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил Сисанбаевой три года колонии.

Ее признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев, в восьми случаях мелкого взяточничества и в организации незаконной миграции. Она — гражданская служащая.

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Свердловский областной суд смягчил приговор экс-инспектору екатеринбургского УМВД Алине Сисанбаевой, осужденной за организацию незаконной миграции. Смягчающим обстоятельством стало неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Облсуд признал новое обстоятельство, связанное с состоянием здоровья осужденной, сведения о котором не были известны суду первой инстанции. Наказание было снижено до 2,5 лет лишения свободы», — рассказали в суде. 15 июля Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил Сисанбаевой три года колонии. Ее признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев, в восьми случаях мелкого взяточничества и в организации незаконной миграции. Она — гражданская служащая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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