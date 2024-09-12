Свердловчанке, незаконно ставившей мигрантов на учет, смягчили приговор

12 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Решение принял судья Свердловского облсуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд смягчил приговор экс-инспектору екатеринбургского УМВД Алине Сисанбаевой, осужденной за организацию незаконной миграции. Смягчающим обстоятельством стало неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Облсуд признал новое обстоятельство, связанное с состоянием здоровья осужденной, сведения о котором не были известны суду первой инстанции. Наказание было снижено до 2,5 лет лишения свободы», — рассказали в суде. 15 июля Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил Сисанбаевой три года колонии. Ее признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев, в восьми случаях мелкого взяточничества и в организации незаконной миграции. Она — гражданская служащая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд смягчил приговор экс-инспектору екатеринбургского УМВД Алине Сисанбаевой, осужденной за организацию незаконной миграции. Смягчающим обстоятельством стало неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Облсуд признал новое обстоятельство, связанное с состоянием здоровья осужденной, сведения о котором не были известны суду первой инстанции. Наказание было снижено до 2,5 лет лишения свободы», — рассказали в суде. 15 июля Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил Сисанбаевой три года колонии. Ее признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев, в восьми случаях мелкого взяточничества и в организации незаконной миграции. Она — гражданская служащая.