Свердловчанке, незаконно ставившей мигрантов на учет, смягчили приговор

Свердловский областной суд смягчил приговор экс-инспектору екатеринбургского УМВД Алине Сисанбаевой, осужденной за организацию незаконной миграции. Смягчающим обстоятельством стало неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Облсуд признал новое обстоятельство, связанное с состоянием здоровья осужденной, сведения о котором не были известны суду первой инстанции. Наказание было снижено до 2,5 лет лишения свободы», — рассказали в суде. 15 июля Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил Сисанбаевой три года колонии.
Ее признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев, в восьми случаях мелкого взяточничества и в организации незаконной миграции. Она — гражданская служащая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!