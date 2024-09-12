«Проявил себя в 90-е»: свердловские генералы простились с легендарным милиционером. Фото

В Екатеринбурге простились с офицером МВД Деминым

12 сентября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Провожали Владимира Демина с воинскими почестями Фото: Илья Московец, URA.RU В Екатеринбурге простились с бывшим начальником свердловского полицейского главка и экс-руководителем Уральского юридического института МВД, генерал-майором в отставке Владимиром Деминым. На церемонию пришли десятки офицеров, коллег, друзей и близких, передает корреспондент URA.RU. В числе присутствующих были начальник свердловской Росгвардии, генерал-майор Константин Шуршин, замначальника областного ГУ МВД, полковник Сергей Ремезков, ветеран СУ СК Евгений Агафонов и остальные офицеры. «Владимир Александрович был настоящим другом, верным товарищем, наставником. Он — самый близкий и дорогой человек», — сказала церемонимейстер и принесла искренние соболезнования родным. После она передала речь собравшимся. Слово взяла председатель ветеранов Уральского юридического института МВД Земфира Галимова, вспомнив путь Демина в органах: «В милицию Владимир Александрович попал в 1965 году. Руководство в этот же год назначило его командиром подразделения, отметив его заслуги. В июле 1971-го он стал замначальника милиции Первоуральска. Проявив себя отличным специалистом, руководство ГУВД направило его на учебу в академию МВД. Ее он окончил с красным дипломом. С 1991-го он возглавил УВД Свердловского облисполкома, через три года стал начальником Екатеринбургской высшей школы МВД (позднее станет институтом, — прим. URA.RU). Его он вывел в топ-5 вузов по стране. За успехи на службе он неоднократно поощрялся президентом и губернатором. Имеет нагрудные знаки и медали». Ветеран МВД Алексей Красников назвал Демина надежным товарищем: «Конечно, очень сложно говорить в прошедшем времени о таком великом человеке. Он был мудрым руководителем, добрым и надежным товарищем, всегда мог помочь по службе. На протяжении всей жизни он всегда был в первых рядах. Решал многие вопросы. Можно вспомнить 90-е годы, когда были митинги, когда была борьба с преступностью. Он тогда себя проявил, способствовал тому, чтобы выросло число дознавателей. Но ведь было необходимо и научить людей. Всю базовую систему организовал именно он. И это позволило стабилизировать ситуацию в регионе. Он был генератором идей: решал вопросы по строительству зданий МВД, материально-технического плана […] Он многое сделал и для института, вечная память!». На этих словах стало плохо одному из курсантов. Его увели в сторону и оказали помощь. Вспомнил Демина добрым словом и другой его коллега — Владимир Красильников: «Это действительно потеря для семьи, для нас, коллег. Многие годы мы работали в управлении. Когда его перевели в институт, с учетом жизненного долга, мы с ним продолжали общаться. Выполняли совместные задачи с вузом. Его отличал характер, у него отличное чувство юмора. При встречах он рассказывал анекдоты и смешные истории. Также много внимания он уделял заботе о личном составе. Он очень хотел достроить лагерь в Таватуе. Но и без этого он сделал очень много. Добрый, отзывчивый человек». Один из товарищей усопшего вспомнил, как работал с ним в лихие 90-е. «Мы были рядом, когда преступность росла, населению внушали, что в этом виновата милиция. Владимир Александрович в такие моменты всегда заступался за коллег. При этом был очень требовательным и строгим. Но это уживалось с его добротой. Затем он понял, что нужно делиться опытом с молодежью. Поэтому перешел на работу в институт. Это желанием у него сохранилось на всю жизнь», — высказался он. После этого включили небольшое видео, посвященное офицеру. И началось отпевание. После из «Вознесения» под оркестр Росгвардии вынесли гроб и воинские почести офицера. Собравшиеся провожали Демина, встав в колонну до катафалка. Затем его похоронили. Демин скончался 9 сентября после продолжительной болезни. Сергей Ремезков Фото: Илья Московец, URA.RU Константин Шуршин Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с бывшим начальником свердловского полицейского главка и экс-руководителем Уральского юридического института МВД, генерал-майором в отставке Владимиром Деминым. На церемонию пришли десятки офицеров, коллег, друзей и близких, передает корреспондент URA.RU. В числе присутствующих были начальник свердловской Росгвардии, генерал-майор Константин Шуршин, замначальника областного ГУ МВД, полковник Сергей Ремезков, ветеран СУ СК Евгений Агафонов и остальные офицеры. «Владимир Александрович был настоящим другом, верным товарищем, наставником. Он — самый близкий и дорогой человек», — сказала церемонимейстер и принесла искренние соболезнования родным. После она передала речь собравшимся. Слово взяла председатель ветеранов Уральского юридического института МВД Земфира Галимова, вспомнив путь Демина в органах: «В милицию Владимир Александрович попал в 1965 году. Руководство в этот же год назначило его командиром подразделения, отметив его заслуги. В июле 1971-го он стал замначальника милиции Первоуральска. Проявив себя отличным специалистом, руководство ГУВД направило его на учебу в академию МВД. Ее он окончил с красным дипломом. С 1991-го он возглавил УВД Свердловского облисполкома, через три года стал начальником Екатеринбургской высшей школы МВД (позднее станет институтом, — прим. URA.RU). Его он вывел в топ-5 вузов по стране. За успехи на службе он неоднократно поощрялся президентом и губернатором. Имеет нагрудные знаки и медали». Ветеран МВД Алексей Красников назвал Демина надежным товарищем: «Конечно, очень сложно говорить в прошедшем времени о таком великом человеке. Он был мудрым руководителем, добрым и надежным товарищем, всегда мог помочь по службе. На протяжении всей жизни он всегда был в первых рядах. Решал многие вопросы. Можно вспомнить 90-е годы, когда были митинги, когда была борьба с преступностью. Он тогда себя проявил, способствовал тому, чтобы выросло число дознавателей. Но ведь было необходимо и научить людей. Всю базовую систему организовал именно он. И это позволило стабилизировать ситуацию в регионе. Он был генератором идей: решал вопросы по строительству зданий МВД, материально-технического плана […] Он многое сделал и для института, вечная память!». На этих словах стало плохо одному из курсантов. Его увели в сторону и оказали помощь. Вспомнил Демина добрым словом и другой его коллега — Владимир Красильников: «Это действительно потеря для семьи, для нас, коллег. Многие годы мы работали в управлении. Когда его перевели в институт, с учетом жизненного долга, мы с ним продолжали общаться. Выполняли совместные задачи с вузом. Его отличал характер, у него отличное чувство юмора. При встречах он рассказывал анекдоты и смешные истории. Также много внимания он уделял заботе о личном составе. Он очень хотел достроить лагерь в Таватуе. Но и без этого он сделал очень много. Добрый, отзывчивый человек». Один из товарищей усопшего вспомнил, как работал с ним в лихие 90-е. «Мы были рядом, когда преступность росла, населению внушали, что в этом виновата милиция. Владимир Александрович в такие моменты всегда заступался за коллег. При этом был очень требовательным и строгим. Но это уживалось с его добротой. Затем он понял, что нужно делиться опытом с молодежью. Поэтому перешел на работу в институт. Это желанием у него сохранилось на всю жизнь», — высказался он. После этого включили небольшое видео, посвященное офицеру. И началось отпевание. После из «Вознесения» под оркестр Росгвардии вынесли гроб и воинские почести офицера. Собравшиеся провожали Демина, встав в колонну до катафалка. Затем его похоронили. Демин скончался 9 сентября после продолжительной болезни.