Сотрудница «Уральских авиалиний» отказалась от звания самой красивой стюардессы России

Анастасия Перетыкина из «Уральских авиалиний» выбыла из «Топ стюардесс»

12 сентября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Анастасия Перетыкина участвовала в направлении «Королевы неба» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бортпроводница «Уральских авиалиний» Анастасия Перетыкина отказалась продолжать борьбу за звание самой красивой стюардессы России. Ранее девушка стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс», но дальнейшему участию помешали семейные обстоятельства. «Долго собиралась с мыслями, чтоб рассказать об этом. С сожалением пишу о том, что продолжать участие в конкурсе „Топ стюардесс“ в этом году не смогу. Сейчас я нужна своей семье. Заботиться, беречь и спасти! Дорога к выздоровлению будет непростой. Здоровье = зыбкость. Болезни отнимают много сил. Будьте здоровы», — написала участница в соцсетях. За звание красивых стюардесс продолжат бороться другие сотрудницы «Уральских авиалиний»: 35-летняя Елена Добрынина и 36-летняя Евгения Колясникова. Также за титул борется 30-летняя Марина Берстенева из Utair. В «Топ стюардесс» есть четыре направления: «Королева неба», «Королева деловой авиации», «Звезда авиации» и «Будущее авиации». Участвовать могут действующие бортпроводники, стюардессы бизнес-джетов, девушки, которые работали бортпроводниками ранее, и те, кто только мечтает о небе. Финал конкурса пройдет 23 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бортпроводница «Уральских авиалиний» Анастасия Перетыкина отказалась продолжать борьбу за звание самой красивой стюардессы России. Ранее девушка стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс», но дальнейшему участию помешали семейные обстоятельства. «Долго собиралась с мыслями, чтоб рассказать об этом. С сожалением пишу о том, что продолжать участие в конкурсе „Топ стюардесс“ в этом году не смогу. Сейчас я нужна своей семье. Заботиться, беречь и спасти! Дорога к выздоровлению будет непростой. Здоровье = зыбкость. Болезни отнимают много сил. Будьте здоровы», — написала участница в соцсетях. За звание красивых стюардесс продолжат бороться другие сотрудницы «Уральских авиалиний»: 35-летняя Елена Добрынина и 36-летняя Евгения Колясникова. Также за титул борется 30-летняя Марина Берстенева из Utair. В «Топ стюардесс» есть четыре направления: «Королева неба», «Королева деловой авиации», «Звезда авиации» и «Будущее авиации». Участвовать могут действующие бортпроводники, стюардессы бизнес-джетов, девушки, которые работали бортпроводниками ранее, и те, кто только мечтает о небе. Финал конкурса пройдет 23 октября.