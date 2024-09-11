11 сентября 2024

В екатеринбургской гимназии в туалетах появились камеры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в этой гимназии снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов (архивное фото)
Ранее в этой гимназии снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской гимназии №70 туалеты для мальчиков оборудовали камерами. Об этом рассказали учащиеся в соцсетях.

«Повально устанавливают видеокамеры в туалетах для мальчиков. Так в учебном заведении якобы борются с курением. Говорят, что это муляжи. Но провода смущают…», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей отмечает, что в этой гимназии ранее снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководству гимназии №70. Ответ ожидается. 

В туалетах гимназии школьники заметили камеры видеонаблюдения
В туалетах гимназии школьники заметили камеры видеонаблюдения
Фото:
Одна из камер висит на вытяжке
Одна из камер висит на вытяжке
Фото:

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В екатеринбургской гимназии №70 туалеты для мальчиков оборудовали камерами. Об этом рассказали учащиеся в соцсетях. «Повально устанавливают видеокамеры в туалетах для мальчиков. Так в учебном заведении якобы борются с курением. Говорят, что это муляжи. Но провода смущают…», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей отмечает, что в этой гимназии ранее снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководству гимназии №70. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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