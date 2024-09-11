Ранее в этой гимназии снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов (архивное фото)
В екатеринбургской гимназии №70 туалеты для мальчиков оборудовали камерами. Об этом рассказали учащиеся в соцсетях.
«Повально устанавливают видеокамеры в туалетах для мальчиков. Так в учебном заведении якобы борются с курением. Говорят, что это муляжи. Но провода смущают…», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях один из пользователей отмечает, что в этой гимназии ранее снимали входные двери и дверцы кабинок туалетов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководству гимназии №70. Ответ ожидается.
В туалетах гимназии школьники заметили камеры видеонаблюдения
Одна из камер висит на вытяжке
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