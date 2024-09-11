11 сентября 2024

Екатеринбуржец с разгона прыгнул на велосипеде в Исеть. Видео

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Велосипедист перепрыгнул ступени и упал в реку (архивное фото)
Велосипедист перепрыгнул ступени и упал в реку (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга парень разогнался на велосипеде и спрыгнул вместе с ним в Исеть. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях.

«На набережной парень решил устроить зрелище и прыгнул на BMX со ступеней в Исеть», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Исполнителя трюка зовут Кирилл. Ехал он на горном велосипеде MTB, утверждают пользователи в комментариях.

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В центре Екатеринбурга парень разогнался на велосипеде и спрыгнул вместе с ним в Исеть. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях. «На набережной парень решил устроить зрелище и прыгнул на BMX со ступеней в Исеть», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Исполнителя трюка зовут Кирилл. Ехал он на горном велосипеде MTB, утверждают пользователи в комментариях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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