Велосипедист перепрыгнул ступени и упал в реку (архивное фото)
В центре Екатеринбурга парень разогнался на велосипеде и спрыгнул вместе с ним в Исеть. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях.
«На набережной парень решил устроить зрелище и прыгнул на BMX со ступеней в Исеть», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Исполнителя трюка зовут Кирилл. Ехал он на горном велосипеде MTB, утверждают пользователи в комментариях.
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