Председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко начал бесплатно раздавать всем желающим выращенные кабачки. Об этом он заявил в социальных сетях.
«Сами напросились. Забирайте в райсовете по улице Гагарина, дом 22, кабинет 305», — написал Рябенко на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».
Ранее председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев сообщил URA.RU, что из-за сильных подтоплений не уродилась вишня, под угрозой огурцы, помидоры и урожай картошки. При этом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай тыквы и кабачков.
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