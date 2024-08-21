Челябинский депутат бесплатно раздает жителям кабачки. Фото

Челябинский депутат Рябенко: забирайте кабачки бесплатно
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабачки. Курган, кабачки
Забрать урожай можно по месту работы спикера Фото:

Председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко начал бесплатно раздавать всем желающим выращенные кабачки. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Сами напросились. Забирайте в райсовете по улице Гагарина, дом 22, кабинет 305», — написал Рябенко на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».

Ранее председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев сообщил URA.RU, что из-за сильных подтоплений не уродилась вишня, под угрозой огурцы, помидоры и урожай картошки. При этом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай тыквы и кабачков.

Спикер Ленинского райсовета отдает кабачки даром
Спикер Ленинского райсовета отдает кабачки даром
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Председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко начал бесплатно раздавать всем желающим выращенные кабачки. Об этом он заявил в социальных сетях. «Сами напросились. Забирайте в райсовете по улице Гагарина, дом 22, кабинет 305», — написал Рябенко на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». Ранее председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев сообщил URA.RU, что из-за сильных подтоплений не уродилась вишня, под угрозой огурцы, помидоры и урожай картошки. При этом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай тыквы и кабачков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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