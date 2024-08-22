Мать умершего малыша из Екатеринбурга хранила эмбрион в морозильнике

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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
У женщины было еще два ребенка, один из которых оказался выкидышем Фото:

Екатеринбурженка, чей младенец скончался при загадочных обстоятельствах 19 августа, несколько лет назад хранила эмбрион в морозильнике после неудачной беременности. Всего у женщины было три ребенка, другого забрала опека из-за его проблем с позвоночником и ногами. Об этом рассказали знакомые семьи.

«В 2017-м она родила сына, но ухаживала плохо. До трех лет смесью почти одной кормила, могла и просрочкой накормить. У мальчика начались проблемы с позвоночником и ногами. Его потом у нее забрала опека. Он висел на сайте в списках для усыновления, потом пропал. Женщина еще была беременна девочкой, но у нее выкидыш случился. Она фото этого эмбриона выкладывала в Сеть и засунула его потом в морозильник», — передает E1.ru слова собеседника, отметившего, что у нее стоит диагноз, связанный с умственным развитием.

Знакомые семьи отмечают, что у женщины есть сестра, которая в 2014 году бросила своего первенца на рельсы в метро, его удалось спасти. Сестры выросли без отца, но с матерью, которую местные считали не в здравом уме, так как она необычно одевала дочек, а домой могла притащить вещи с помойки.

Об инциденте со смертью малыша стало известно 19 августа. Один из жильцов дома сообщил, что грудной ребенок умер после непродолжительного сна. Силовики не нашли следов насилия, однако тело увезли на экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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Екатеринбурженка, чей младенец скончался при загадочных обстоятельствах 19 августа, несколько лет назад хранила эмбрион в морозильнике после неудачной беременности. Всего у женщины было три ребенка, другого забрала опека из-за его проблем с позвоночником и ногами. Об этом рассказали знакомые семьи. «В 2017-м она родила сына, но ухаживала плохо. До трех лет смесью почти одной кормила, могла и просрочкой накормить. У мальчика начались проблемы с позвоночником и ногами. Его потом у нее забрала опека. Он висел на сайте в списках для усыновления, потом пропал. Женщина еще была беременна девочкой, но у нее выкидыш случился. Она фото этого эмбриона выкладывала в Сеть и засунула его потом в морозильник», — передает E1.ru слова собеседника, отметившего, что у нее стоит диагноз, связанный с умственным развитием. Знакомые семьи отмечают, что у женщины есть сестра, которая в 2014 году бросила своего первенца на рельсы в метро, его удалось спасти. Сестры выросли без отца, но с матерью, которую местные считали не в здравом уме, так как она необычно одевала дочек, а домой могла притащить вещи с помойки. Об инциденте со смертью малыша стало известно 19 августа. Один из жильцов дома сообщил, что грудной ребенок умер после непродолжительного сна. Силовики не нашли следов насилия, однако тело увезли на экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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