Мать умершего малыша из Екатеринбурга хранила эмбрион в морозильнике

22 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

У женщины было еще два ребенка, один из которых оказался выкидышем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбурженка, чей младенец скончался при загадочных обстоятельствах 19 августа, несколько лет назад хранила эмбрион в морозильнике после неудачной беременности. Всего у женщины было три ребенка, другого забрала опека из-за его проблем с позвоночником и ногами. Об этом рассказали знакомые семьи. «В 2017-м она родила сына, но ухаживала плохо. До трех лет смесью почти одной кормила, могла и просрочкой накормить. У мальчика начались проблемы с позвоночником и ногами. Его потом у нее забрала опека. Он висел на сайте в списках для усыновления, потом пропал. Женщина еще была беременна девочкой, но у нее выкидыш случился. Она фото этого эмбриона выкладывала в Сеть и засунула его потом в морозильник», — передает E1.ru слова собеседника, отметившего, что у нее стоит диагноз, связанный с умственным развитием. Знакомые семьи отмечают, что у женщины есть сестра, которая в 2014 году бросила своего первенца на рельсы в метро, его удалось спасти. Сестры выросли без отца, но с матерью, которую местные считали не в здравом уме, так как она необычно одевала дочек, а домой могла притащить вещи с помойки. Об инциденте со смертью малыша стало известно 19 августа. Один из жильцов дома сообщил, что грудной ребенок умер после непродолжительного сна. Силовики не нашли следов насилия, однако тело увезли на экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка, чей младенец скончался при загадочных обстоятельствах 19 августа, несколько лет назад хранила эмбрион в морозильнике после неудачной беременности. Всего у женщины было три ребенка, другого забрала опека из-за его проблем с позвоночником и ногами. Об этом рассказали знакомые семьи. «В 2017-м она родила сына, но ухаживала плохо. До трех лет смесью почти одной кормила, могла и просрочкой накормить. У мальчика начались проблемы с позвоночником и ногами. Его потом у нее забрала опека. Он висел на сайте в списках для усыновления, потом пропал. Женщина еще была беременна девочкой, но у нее выкидыш случился. Она фото этого эмбриона выкладывала в Сеть и засунула его потом в морозильник», — передает E1.ru слова собеседника, отметившего, что у нее стоит диагноз, связанный с умственным развитием. Знакомые семьи отмечают, что у женщины есть сестра, которая в 2014 году бросила своего первенца на рельсы в метро, его удалось спасти. Сестры выросли без отца, но с матерью, которую местные считали не в здравом уме, так как она необычно одевала дочек, а домой могла притащить вещи с помойки. Об инциденте со смертью малыша стало известно 19 августа. Один из жильцов дома сообщил, что грудной ребенок умер после непродолжительного сна. Силовики не нашли следов насилия, однако тело увезли на экспертизу. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.