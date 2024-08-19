В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах скончался младенец

20 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Малыша обнаружили мертвым в кроватке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 19 августа после непродолжительного сна умер грудной ребенок. Мать обнаружила его мертвым, когда решила проверить малыша в кроватке. Следов насилия не нашли, тело отправили на экспертизу, рассказал один из жильцов дома. «Она [мать] сразу вызвала скорую, врачи приехали быстро, но мальчик был уже остывший. Ему было чуть больше месяца. Вызвали полицию, как полагается по инструкции. Те ходили всех опрашивали. Следов насилия вроде как не нашли. Предполагают синдром внезапной детской смерти», — передает E1.ru слова мужчины. По его словам, мама работала в магазине неподалеку, а отец трудился охранником. «Он выглядел очень потерянным», — описывает собеседник отца. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 19 августа после непродолжительного сна умер грудной ребенок. Мать обнаружила его мертвым, когда решила проверить малыша в кроватке. Следов насилия не нашли, тело отправили на экспертизу, рассказал один из жильцов дома. «Она [мать] сразу вызвала скорую, врачи приехали быстро, но мальчик был уже остывший. Ему было чуть больше месяца. Вызвали полицию, как полагается по инструкции. Те ходили всех опрашивали. Следов насилия вроде как не нашли. Предполагают синдром внезапной детской смерти», — передает E1.ru слова мужчины. По его словам, мама работала в магазине неподалеку, а отец трудился охранником. «Он выглядел очень потерянным», — описывает собеседник отца. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.