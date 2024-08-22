Baza: прокуратура проверит выступление SHAMAN в Оренбурге

22 августа 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

По словам председателя комитета Госдумы Нины Останиной, выделять 16 млн бюджетных рублей на выступление SHAMAN «неэтично» Фото: Роман Наумов © URA.RU Прокуратура проверит выступление SHAMAN в Оренбурге, за которое певцу заплатили 16 млн рублей. Об этом сообщает Baza. «Выступление Shaman в Оренбурге проверит прокуратура: артист получил за концерт в городе 16 млн рублей из городского бюджета, тогда как не все пострадавшие от масштабного апрельского паводка дождались компенсации», — пишет telegram-канал Baza. По словам председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, выделять 16 млн бюджетных рублей на выступление артиста «неэтично», так как еще не все пострадавшие от паводка получили выплаты. По данным, в регионе заявили, что обращаться нужно к городским властям, потому что именно они распределяют бюджетом. Позже стало известно, что в прокуратуру пришло обращение с просьбой признать незаконным выделение денег на выступление певца SHAMAN. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Из-за прорыва затопленными оказались несколько тысяч домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура проверит выступление SHAMAN в Оренбурге, за которое певцу заплатили 16 млн рублей. Об этом сообщает Baza. «Выступление Shaman в Оренбурге проверит прокуратура: артист получил за концерт в городе 16 млн рублей из городского бюджета, тогда как не все пострадавшие от масштабного апрельского паводка дождались компенсации», — пишет telegram-канал Baza. По словам председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, выделять 16 млн бюджетных рублей на выступление артиста «неэтично», так как еще не все пострадавшие от паводка получили выплаты. По данным, в регионе заявили, что обращаться нужно к городским властям, потому что именно они распределяют бюджетом. Позже стало известно, что в прокуратуру пришло обращение с просьбой признать незаконным выделение денег на выступление певца SHAMAN. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Из-за прорыва затопленными оказались несколько тысяч домов.