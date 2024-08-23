В Верхней Пышме (Свердловская область) на перекрестке без освещения и с отключенным светофором сбили мужчину. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Перекресток улиц Чистова — Кривоусова. ДТП примерно в 23:20. Сбили мужчину на пешеходе. Живой, перелом ноги, как минимум. Светофоры выключены, фонарей нет», — передает группа «Верхняя Пышма, Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По водителю, который сбил пешехода, пока ничего неизвестно. Пострадавшего увезли на скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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