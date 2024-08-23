23 августа 2024

В Верхней Пышме на перекрестке без света сбили мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего увезли на скорой (архивное фото)
Пострадавшего увезли на скорой (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) на перекрестке без освещения и с отключенным светофором сбили мужчину. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Перекресток улиц Чистова — Кривоусова. ДТП примерно в 23:20. Сбили мужчину на пешеходе. Живой, перелом ноги, как минимум. Светофоры выключены, фонарей нет», — передает группа «Верхняя Пышма, Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По водителю, который сбил пешехода, пока ничего неизвестно. Пострадавшего увезли на скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) на перекрестке без освещения и с отключенным светофором сбили мужчину. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Перекресток улиц Чистова — Кривоусова. ДТП примерно в 23:20. Сбили мужчину на пешеходе. Живой, перелом ноги, как минимум. Светофоры выключены, фонарей нет», — передает группа «Верхняя Пышма, Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». По водителю, который сбил пешехода, пока ничего неизвестно. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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