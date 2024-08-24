Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск России на одном из командных пунктов Минобороны. Он обсудил, как идет противодействие вторгшимся силам ВСУ на территорию Курской области, а также ход спецоперации, сообщили в Кремле.
«Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки армии», — сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.
На встрече обсуждались меры по противодействию вторгающимся территориям в Курской области силы и текущие результаты спецоперации. Путин также провел телефонные консультации с руководящими органами управления по различным направлениям.
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