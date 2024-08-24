Путин обсудил с руководством войск ситуацию в Курске и ход спецоперации. Видео

24 августа 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заслушал доклад главы генштаба Валерия Герасимова Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск России на одном из командных пунктов Минобороны. Он обсудил, как идет противодействие вторгшимся силам ВСУ на территорию Курской области, а также ход спецоперации, сообщили в Кремле. «Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки армии», — сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. На встрече обсуждались меры по противодействию вторгающимся территориям в Курской области силы и текущие результаты спецоперации. Путин также провел телефонные консультации с руководящими органами управления по различным направлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск России на одном из командных пунктов Минобороны. Он обсудил, как идет противодействие вторгшимся силам ВСУ на территорию Курской области, а также ход спецоперации, сообщили в Кремле. «Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки армии», — сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. На встрече обсуждались меры по противодействию вторгающимся территориям в Курской области силы и текущие результаты спецоперации. Путин также провел телефонные консультации с руководящими органами управления по различным направлениям.