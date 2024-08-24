Путин обсудил с руководством войск ситуацию в Курске и ход спецоперации. Видео

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Владимир Путин заслушал доклад главы генштаба Валерия Герасимова Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск России на одном из командных пунктов Минобороны. Он обсудил, как идет противодействие вторгшимся силам ВСУ на территорию Курской области, а также ход спецоперации, сообщили в Кремле.

«Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки армии», — сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

На встрече обсуждались меры по противодействию вторгающимся территориям в Курской области силы и текущие результаты спецоперации. Путин также провел телефонные консультации с руководящими органами управления по различным направлениям.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск России на одном из командных пунктов Минобороны. Он обсудил, как идет противодействие вторгшимся силам ВСУ на территорию Курской области, а также ход спецоперации, сообщили в Кремле. «Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки армии», — сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. На встрече обсуждались меры по противодействию вторгающимся территориям в Курской области силы и текущие результаты спецоперации. Путин также провел телефонные консультации с руководящими органами управления по различным направлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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