23 августа 2024

Свердловчанин внезапно умер за рулем внедорожника, произошло ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция проводит расследования по факту ДТП
Полиция проводит расследования по факту ДТП Фото:

В Ревде (Свердловская область) у 71-летнего водителя Nissan Patrol во время езды остановилось сердце, после чего он врезался в стоящие на светофоре автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Водитель автомобиля Nissan Patrol во время движения потерял контроль над управлением машины и допустил столкновение со стоящими впереди ВАЗ-2107 и Nissan Qashqai с прицепом. После чего ВАЗ откинуло на опору уличного освещения», — говорится в telegram-канале ведомства.

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть пенсионера. По факту ДТП полиция проводит расследование, в ходе которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти водителя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) у 71-летнего водителя Nissan Patrol во время езды остановилось сердце, после чего он врезался в стоящие на светофоре автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Водитель автомобиля Nissan Patrol во время движения потерял контроль над управлением машины и допустил столкновение со стоящими впереди ВАЗ-2107 и Nissan Qashqai с прицепом. После чего ВАЗ откинуло на опору уличного освещения», — говорится в telegram-канале ведомства. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть пенсионера. По факту ДТП полиция проводит расследование, в ходе которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...