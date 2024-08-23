В Ревде (Свердловская область) у 71-летнего водителя Nissan Patrol во время езды остановилось сердце, после чего он врезался в стоящие на светофоре автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Водитель автомобиля Nissan Patrol во время движения потерял контроль над управлением машины и допустил столкновение со стоящими впереди ВАЗ-2107 и Nissan Qashqai с прицепом. После чего ВАЗ откинуло на опору уличного освещения», — говорится в telegram-канале ведомства.
Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть пенсионера. По факту ДТП полиция проводит расследование, в ходе которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти водителя.
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