Власти ищут подрядчика для проектирования крематория на Северном кладбище Перми

24 августа 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

На разработку проектно-сметной документации готовы потратить свыше 13 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория на Северном кладбище. Заказчиком работы выступило АО «Пермский региональный оператор ТКО», указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория в Перми. Начальная (и максимальная) цена контракта: 13 087 610 рублей», — указано в описании. Заявки на торги будут приниматься до 29 августа. Победителя определят 5 сентября. По условию контракта, подрядчик должен подготовить эскизный альбом здания, где предусмотрены комната для ритуальных мероприятий, холодильное отделение, два прощальных зала на 25 и 50 мест, а также помещение с четырьмя кремационными печами. Здание должно быть одноэтажным. Срок службы объекта — 50 лет. Под строительство определен участок по улице Красноборская на пермском кладбище «Северное». Исполнителю необходимо выполнить работу за 250 календарных дней. Строительство нового крематория выгоднее, чем возведение недостроенного объекта на Восточном кладбище. Об этом URA.RU рассказывал мэр Перми Эдуард Соснин. Разговоры о крематории велись с 2009 года. К 2011-му — была разработана необходимая документация, затем приступили к возведению здания, Объект так и не смогли достроить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория на Северном кладбище. Заказчиком работы выступило АО «Пермский региональный оператор ТКО», указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория в Перми. Начальная (и максимальная) цена контракта: 13 087 610 рублей», — указано в описании. Заявки на торги будут приниматься до 29 августа. Победителя определят 5 сентября. По условию контракта, подрядчик должен подготовить эскизный альбом здания, где предусмотрены комната для ритуальных мероприятий, холодильное отделение, два прощальных зала на 25 и 50 мест, а также помещение с четырьмя кремационными печами. Здание должно быть одноэтажным. Срок службы объекта — 50 лет. Под строительство определен участок по улице Красноборская на пермском кладбище «Северное». Исполнителю необходимо выполнить работу за 250 календарных дней. Строительство нового крематория выгоднее, чем возведение недостроенного объекта на Восточном кладбище. Об этом URA.RU рассказывал мэр Перми Эдуард Соснин. Разговоры о крематории велись с 2009 года. К 2011-му — была разработана необходимая документация, затем приступили к возведению здания, Объект так и не смогли достроить.