Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что завершение специальной военной операции (СВО) на Украине в 2025 году маловероятно. По его словам, радикальные западные элиты предпринимают попытки затянуть конфликт, а киевские власти пока не демонстрируют готовности к миру.
«Заканчивать войну — это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру — есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит», — сообщил Сальдо для РИА Новости.
Глава региона отметил, что при этом Россия сохраняет инициативу на линии боевого соприкосновения, поддерживает свои силы и экономику. Сальдо подчеркнул, что российская сторона готова к любому развитию событий, однако мир возможен только при условии безопасности для жителей освобожденных территорий и честности процесса. Он также добавил, что для долгосрочного урегулирования необходимо учитывать интересы населения и исключить угрозы с украинской стороны.
