24 августа 2024
23 августа 2024

Свердловчанка насмерть сбила 56-летнего мужчину на темной трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, скорая помощь
На месте происшествия работает полиция (фото из архива) Фото:

Инцидент произошел на 19 километре трассы Екатеринбург-Полевской. Водитель Lada Granta — 40-летняя женщина, сбила 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Женщина, 1984 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, двигаясь в направлении Полевского, допустила наезд на мужчину-пешехода, 1968 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте», — сказано в telegram-канале ведомства. Пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начато расследование.

Фото:

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Инцидент произошел на 19 километре трассы Екатеринбург-Полевской. Водитель Lada Granta — 40-летняя женщина, сбила 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Женщина, 1984 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, двигаясь в направлении Полевского, допустила наезд на мужчину-пешехода, 1968 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте», — сказано в telegram-канале ведомства. Пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начато расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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