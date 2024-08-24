Инцидент произошел на 19 километре трассы Екатеринбург-Полевской. Водитель Lada Granta — 40-летняя женщина, сбила 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Женщина, 1984 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, двигаясь в направлении Полевского, допустила наезд на мужчину-пешехода, 1968 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте», — сказано в telegram-канале ведомства. Пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начато расследование.
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