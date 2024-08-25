25 августа 2024

Илон Маск признался, что обратился бы к России для спасения экипажа Starliner

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Маск признался, что понадеялся бы на помощь России для спасения экипажа Starliner
Маск признался, что понадеялся бы на помощь России для спасения экипажа Starliner Фото:

Единственной, кто может спасти экипаж космического корабля Starliner, помимо компании SpaceX, является Россия. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.

«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — ответил бизнесмен на вопрос о том, кто мог бы спасти космический экипаж из космоса помимо SpaceX. Слова Маска размещены в комментариях одного из постов в соцсети X.

Экипаж Starliner застрял на МКС из-за технических неполадок на космическом судне. Сам корабль вернется на Землю без экипажа. НАСА приняло решение оставить космонавтов на станции до февраля 2025 года, когда к ней пристыкуется корабль SpaceX Dragon и доставит застрявший экипаж домой.

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Единственной, кто может спасти экипаж космического корабля Starliner, помимо компании SpaceX, является Россия. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск. «Россия. Единственный другой вариант — Россия», — ответил бизнесмен на вопрос о том, кто мог бы спасти космический экипаж из космоса помимо SpaceX. Слова Маска размещены в комментариях одного из постов в соцсети X. Экипаж Starliner застрял на МКС из-за технических неполадок на космическом судне. Сам корабль вернется на Землю без экипажа. НАСА приняло решение оставить космонавтов на станции до февраля 2025 года, когда к ней пристыкуется корабль SpaceX Dragon и доставит застрявший экипаж домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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