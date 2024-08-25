Илон Маск признался, что обратился бы к России для спасения экипажа Starliner

Единственной, кто может спасти экипаж космического корабля Starliner, помимо компании SpaceX, является Россия. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.
«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — ответил бизнесмен на вопрос о том, кто мог бы спасти космический экипаж из космоса помимо SpaceX. Слова Маска размещены в комментариях одного из постов в соцсети X.
Экипаж Starliner застрял на МКС из-за технических неполадок на космическом судне. Сам корабль вернется на Землю без экипажа. НАСА приняло решение оставить космонавтов на станции до февраля 2025 года, когда к ней пристыкуется корабль SpaceX Dragon и доставит застрявший экипаж домой.
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