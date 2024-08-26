Mash: жители Энгельса услышали звуки стрельбы перед атакой БПЛА. Видео

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ВСУ атаковали Саратовскую область, БПЛА повредили многоэтажные здания в Саратове и Энгельсе
ВСУ атаковали Саратовскую область, БПЛА повредили многоэтажные здания в Саратове и Энгельсе Фото:
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ВСУ атаковали дом в Саратове

Украинские военные атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, пострадали Саратов и Энгельс. По словам местных жителей, в районе шести утра в Энгельсе были слышны звуки стрельбы, после которых в небе показались дроны противника.

«Жители Энгельса услышали звуки стрельбы в районе 5-6 утра по местному времени. <...> затем все увидели пролет дронов из окна», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что звуки выстрелов были слышны лишь несколько минут.

Рано утром Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область. БПЛА нанесли повреждения жилым зданиям с Саратове и Энгельсе. По словам главы региона Романа Бусаргина, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. 

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Украинские военные атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, пострадали Саратов и Энгельс. По словам местных жителей, в районе шести утра в Энгельсе были слышны звуки стрельбы, после которых в небе показались дроны противника. «Жители Энгельса услышали звуки стрельбы в районе 5-6 утра по местному времени. <...> затем все увидели пролет дронов из окна», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что звуки выстрелов были слышны лишь несколько минут. Рано утром Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область. БПЛА нанесли повреждения жилым зданиям с Саратове и Энгельсе. По словам главы региона Романа Бусаргина, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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