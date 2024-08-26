Украинские военные атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА, пострадали Саратов и Энгельс. По словам местных жителей, в районе шести утра в Энгельсе были слышны звуки стрельбы, после которых в небе показались дроны противника.
«Жители Энгельса услышали звуки стрельбы в районе 5-6 утра по местному времени. <...> затем все увидели пролет дронов из окна», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что звуки выстрелов были слышны лишь несколько минут.
Рано утром Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область. БПЛА нанесли повреждения жилым зданиям с Саратове и Энгельсе. По словам главы региона Романа Бусаргина, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
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