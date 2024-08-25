25 августа 2024

В Челябинске все школы готовы к новому учебному году

© Служба новостей «URA.RU»
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Через неделю школьники уже окажутся в стенах школ
Через неделю школьники уже окажутся в стенах школ Фото:

В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа во дворце пионеров и школьников», — рассказал Авдеев.

На этой неделе также завершается оздоровительная кампания в лагерях. Авдеев отметил, за лето 23 тысячи ребят отдохнули в оздоровительных лагерях, а в загородных — более 29 тысяч детей.

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В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа во дворце пионеров и школьников», — рассказал Авдеев. На этой неделе также завершается оздоровительная кампания в лагерях. Авдеев отметил, за лето 23 тысячи ребят отдохнули в оздоровительных лагерях, а в загородных — более 29 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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