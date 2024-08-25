В Челябинске все школы готовы к новому учебному году

В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
«В Челябинске все образовательные организации готовы к новому учебному году. Финальное совещание руководителей всех школ пройдет 26 августа во дворце пионеров и школьников», — рассказал Авдеев.
На этой неделе также завершается оздоровительная кампания в лагерях. Авдеев отметил, за лето 23 тысячи ребят отдохнули в оздоровительных лагерях, а в загородных — более 29 тысяч детей.
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