Челябинцы показали разновидности плесени в школьном спортзале. Видео

Спортзал челябинской школы зарос плесенью

26 августа 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Школа была принята комиссией к новому учебному году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе поселка Тарасовка Чесменского района Челябинской области уже несколько лет протекает потолок, что привело к образованию различных видов плесени. Ведра на полу, зелено-коричнево-черные стены и затопленный спортзал показали URA.RU родители учащихся, которым сообщили, что занятия физкультурой будут проводиться «согласно учебному плану». «Крыша протекает не первый год, сырость и вода во всей школе. Весь прошлый учебный год мы отзанимались в такой школе, в этом году комиссия снова подписала акт приемки. Как учиться в таких условиях — непонятно. Дети снова будут дышать плесенью, крыша рушится на глазах», — рассказала URA.RU жительница поселка Наталья С. Мама школьника сообщила, что родители уже обращались с просьбой о помощи к главе поселка, но никаких мер предпринято не было. Из администрации Чесменского района прислали ответ, что из-за погодных условий ремонт кровли состоится в 2025 году. «В настоящее время завезли строительные материалы, но из-за погодных условий работы приостановлены. Ремонт кровли спортивного зала планируется в 2025 году. Занятия, в том числе, по физкультуре будут проводиться согласно учебному плану», — говорится в ответе администрации района. Родители недоумевают, где именно для школьников будут организованы занятия физкультурой и спортивные секции, так как в спортзале заниматься опасно для здоровья. URA.RU направило запрос в администрацию Чесменского района и пресс-службу регионального министерства образования, ответы на них будут размещены после поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе поселка Тарасовка Чесменского района Челябинской области уже несколько лет протекает потолок, что привело к образованию различных видов плесени. Ведра на полу, зелено-коричнево-черные стены и затопленный спортзал показали URA.RU родители учащихся, которым сообщили, что занятия физкультурой будут проводиться «согласно учебному плану». «Крыша протекает не первый год, сырость и вода во всей школе. Весь прошлый учебный год мы отзанимались в такой школе, в этом году комиссия снова подписала акт приемки. Как учиться в таких условиях — непонятно. Дети снова будут дышать плесенью, крыша рушится на глазах», — рассказала URA.RU жительница поселка Наталья С. Мама школьника сообщила, что родители уже обращались с просьбой о помощи к главе поселка, но никаких мер предпринято не было. Из администрации Чесменского района прислали ответ, что из-за погодных условий ремонт кровли состоится в 2025 году. «В настоящее время завезли строительные материалы, но из-за погодных условий работы приостановлены. Ремонт кровли спортивного зала планируется в 2025 году. Занятия, в том числе, по физкультуре будут проводиться согласно учебному плану», — говорится в ответе администрации района. Родители недоумевают, где именно для школьников будут организованы занятия физкультурой и спортивные секции, так как в спортзале заниматься опасно для здоровья. URA.RU направило запрос в администрацию Чесменского района и пресс-службу регионального министерства образования, ответы на них будут размещены после поступления.