На фоне ситуации в Курской области появилось свыше 200 фейков

На фоне происходящих в Курской области событий в интернете появилось 252 уникальных фейка. Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«Интересно, что в ситуации с Курском мы, наверное, в первый раз столкнулись с системным использованием дипфейков — генерацией видеоконтента, имитирующего конкретного человека, персону с имитацией его внешности, голоса. И их качество было достаточно высоким. Могу привести пример: у нас есть система, определяющая дипфейки, и есть последние дипфейки, созданные в Курской области на самом деле за счет новейших технологий, поскольку мы увидели, что наша система определения дипфейков находится в замешательстве. В этом смысле это для нас вызов для дообучения новых элементов искуственного интеллекта, чтобы иметь возможность технологично их выявлять», — отметил Табак.
При этом с помощью искусственного интеллекта на фоне событий в Курской области было создано 23 таких ложных сообщения. Также среди самых популярных тем для фейков была информация о захвате населенных пунктов (37,8 тысяч постов), о якобы новой волне мобилизации (12,6 тысяч постов), о дискредитации кандидатов и политических партий (1,5 тысячи постов), а также сообщения о проблемах с продовольствием и топливом (112 постов).
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