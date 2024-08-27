На фоне ситуации в Курской области появилось свыше 200 фейков

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23 ложных сообщения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта
23 ложных сообщения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта Фото:

На фоне происходящих в Курской области событий в интернете появилось 252 уникальных фейка. Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Интересно, что в ситуации с Курском мы, наверное, в первый раз столкнулись с системным использованием дипфейков — генерацией видеоконтента, имитирующего конкретного человека, персону с имитацией его внешности, голоса. И их качество было достаточно высоким. Могу привести пример: у нас есть система, определяющая дипфейки, и есть последние дипфейки, созданные в Курской области на самом деле за счет новейших технологий, поскольку мы увидели, что наша система определения дипфейков находится в замешательстве. В этом смысле это для нас вызов для дообучения новых элементов искуственного интеллекта, чтобы иметь возможность технологично их выявлять», — отметил Табак.

При этом с помощью искусственного интеллекта на фоне событий в Курской области было создано 23 таких ложных сообщения. Также среди самых популярных тем для фейков была информация о захвате населенных пунктов (37,8 тысяч постов), о якобы новой волне мобилизации (12,6 тысяч постов), о дискредитации кандидатов и политических партий (1,5 тысячи постов), а также сообщения о проблемах с продовольствием и топливом (112 постов).

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На фоне происходящих в Курской области событий в интернете появилось 252 уникальных фейка. Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. «Интересно, что в ситуации с Курском мы, наверное, в первый раз столкнулись с системным использованием дипфейков — генерацией видеоконтента, имитирующего конкретного человека, персону с имитацией его внешности, голоса. И их качество было достаточно высоким. Могу привести пример: у нас есть система, определяющая дипфейки, и есть последние дипфейки, созданные в Курской области на самом деле за счет новейших технологий, поскольку мы увидели, что наша система определения дипфейков находится в замешательстве. В этом смысле это для нас вызов для дообучения новых элементов искуственного интеллекта, чтобы иметь возможность технологично их выявлять», — отметил Табак. При этом с помощью искусственного интеллекта на фоне событий в Курской области было создано 23 таких ложных сообщения. Также среди самых популярных тем для фейков была информация о захвате населенных пунктов (37,8 тысяч постов), о якобы новой волне мобилизации (12,6 тысяч постов), о дискредитации кандидатов и политических партий (1,5 тысячи постов), а также сообщения о проблемах с продовольствием и топливом (112 постов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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