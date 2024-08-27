Завод челябинского олигарха передумал судиться с Росприроднадзором

Завод «Мечел-Кокс» из Челябинска отозвал апелляцию к Росприроднадзору

27 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Юристы завода отозвали жалобу к Росприроднадзору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский завод по производству коксохимической продукции («Мечел-кокс») холдинга Игоря Зюзина из Челябинска передумал судиться с Росприроднадзором. Как следует из материалов Арбитражного суда, юристы предприятия отозвали апелляционную жалобу. «От заявителя апелляционной жалобы ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ поступило ходатайство о возвращении апелляционной жалобы. Ходатайство подлежит удовлетворению, апелляционная жалоба — возвращению», — отмечено в судебном определении. Поражение в судебном споре с Росприроднадзором «Мечел-Кокс» понес в июне. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск компании о признании предписания ведомства недействительным. Спор касался обвинений в нарушении экологических норм. Речь шла о выбросах в атмосферу опасных веществ, таких как бензол и этилбензол, которые могут вызывать рак. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки в октябре 2023 года, после чего завод был оштрафован на 190 тысяч рублей. В марте 2024 года компания попыталась оспорить предписание Росприроднадзора в суде, но безуспешно. В июне 2024 года, после завершения судебного разбирательства, URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам конфликта. Ответ был получен только от надзорной службы. При подготовке материала запросы снова направлены обеим сторонам спора. Комментарии будут опубликованы по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский завод по производству коксохимической продукции («Мечел-кокс») холдинга Игоря Зюзина из Челябинска передумал судиться с Росприроднадзором. Как следует из материалов Арбитражного суда, юристы предприятия отозвали апелляционную жалобу. «От заявителя апелляционной жалобы ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ поступило ходатайство о возвращении апелляционной жалобы. Ходатайство подлежит удовлетворению, апелляционная жалоба — возвращению», — отмечено в судебном определении. Поражение в судебном споре с Росприроднадзором «Мечел-Кокс» понес в июне. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск компании о признании предписания ведомства недействительным. Спор касался обвинений в нарушении экологических норм. Речь шла о выбросах в атмосферу опасных веществ, таких как бензол и этилбензол, которые могут вызывать рак. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки в октябре 2023 года, после чего завод был оштрафован на 190 тысяч рублей. В марте 2024 года компания попыталась оспорить предписание Росприроднадзора в суде, но безуспешно. В июне 2024 года, после завершения судебного разбирательства, URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам конфликта. Ответ был получен только от надзорной службы. При подготовке материала запросы снова направлены обеим сторонам спора. Комментарии будут опубликованы по мере поступления.