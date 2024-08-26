26 августа 2024

Жителям ХМАО покажут выступление джигитов на конях и научат стрелять из лука

© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме пройдет этнофестиваль, на котором выступят джигиты на конях
В Когалыме пройдет этнофестиваль, на котором выступят джигиты на конях Фото:

В Когалыме устроят этнофестиваль с играми кочевников, стрельбой из лука и дегустацией национальных блюд. Гвоздем программы станет выступление джигитов на конях, сообщили организаторы в соцсети.

«На территории городского пляжа пройдет концертная программа, выставка юрт, спортивные состязания, показательные выступления джигитов на конях и игры кочевников: борьба, перетягивание каната, стрельба из лука. Можно будет сфотографироваться с лошадьми, попробовать национальные блюда», — следует из афиши.

Проект реализует местная некоммерческая организация. Этнофестиваль проведут за деньги, полученные с гранта губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем заплыве на хантыйских лодках «Югорские обласы». Это самый известный в ХМАО этнофестиваль. Его пришлось перенести из-за непогоды в конце июня.

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В Когалыме устроят этнофестиваль с играми кочевников, стрельбой из лука и дегустацией национальных блюд. Гвоздем программы станет выступление джигитов на конях, сообщили организаторы в соцсети. «На территории городского пляжа пройдет концертная программа, выставка юрт, спортивные состязания, показательные выступления джигитов на конях и игры кочевников: борьба, перетягивание каната, стрельба из лука. Можно будет сфотографироваться с лошадьми, попробовать национальные блюда», — следует из афиши. Проект реализует местная некоммерческая организация. Этнофестиваль проведут за деньги, полученные с гранта губернатора ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем заплыве на хантыйских лодках «Югорские обласы». Это самый известный в ХМАО этнофестиваль. Его пришлось перенести из-за непогоды в конце июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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