В Когалыме устроят этнофестиваль с играми кочевников, стрельбой из лука и дегустацией национальных блюд. Гвоздем программы станет выступление джигитов на конях, сообщили организаторы в соцсети.
«На территории городского пляжа пройдет концертная программа, выставка юрт, спортивные состязания, показательные выступления джигитов на конях и игры кочевников: борьба, перетягивание каната, стрельба из лука. Можно будет сфотографироваться с лошадьми, попробовать национальные блюда», — следует из афиши.
Проект реализует местная некоммерческая организация. Этнофестиваль проведут за деньги, полученные с гранта губернатора ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем заплыве на хантыйских лодках «Югорские обласы». Это самый известный в ХМАО этнофестиваль. Его пришлось перенести из-за непогоды в конце июня.
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