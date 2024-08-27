27 августа 2024

В ХМАО задерживается пассажирский поезд из Волгограда

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО задерживается пассажирский поезд из Волгограда
В ХМАО задерживается пассажирский поезд из Волгограда Фото:

В ХМАО задерживается пассажирский поезд, следующий из Волгограда в Нижневартовск. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU сообщили, что опоздание составляет от одного до трех часов.

«Сегодня, 28 августа 2024 года, на Свердловской железной дороге по техническим причинам следует с задержкой поезд № 107 Волгоград — Нижневартовск. Время задержки в пути составляет от одного часа 28 минут до трех часов 23 минут», — пояснили в СвЖД.

Железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления графика движения. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления составов можно на официальных ресурсах «РЖД» или по телефону центра поддержки клиентов.

 Ранее URA.RU писало, что поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области. Восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком.

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В ХМАО задерживается пассажирский поезд, следующий из Волгограда в Нижневартовск. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU сообщили, что опоздание составляет от одного до трех часов. «Сегодня, 28 августа 2024 года, на Свердловской железной дороге по техническим причинам следует с задержкой поезд № 107 Волгоград — Нижневартовск. Время задержки в пути составляет от одного часа 28 минут до трех часов 23 минут», — пояснили в СвЖД. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления графика движения. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления составов можно на официальных ресурсах «РЖД» или по телефону центра поддержки клиентов.  Ранее URA.RU писало, что поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области. Восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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