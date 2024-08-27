В ХМАО задерживается пассажирский поезд из Волгограда

В ХМАО задерживается пассажирский поезд, следующий из Волгограда в Нижневартовск. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU сообщили, что опоздание составляет от одного до трех часов.
«Сегодня, 28 августа 2024 года, на Свердловской железной дороге по техническим причинам следует с задержкой поезд № 107 Волгоград — Нижневартовск. Время задержки в пути составляет от одного часа 28 минут до трех часов 23 минут», — пояснили в СвЖД.
Железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления графика движения. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления составов можно на официальных ресурсах «РЖД» или по телефону центра поддержки клиентов.
Ранее URA.RU писало, что поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области. Восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком.
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