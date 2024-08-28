28 августа 2024

Глава Ханты-Мансийска оценил работу системы «Безопасный город»

Глава ХМАО Ряшин: «Безопасный город» помогает раскрывать преступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин заявил, что система «Безопасный город» является эффективной мерой профилактики правонарушений
Ряшин заявил, что система «Безопасный город» является эффективной мерой профилактики правонарушений Фото:

Система «Безопасный город» показала себя не только как хороший способ раскрывать совершенные преступления, но и как эффективная мера профилактики правонарушений. Такое заявление сделал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на Международном муниципальном форуме БРИКС.

«Одним из важнейших проектов является аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“… Он позволяет не только раскрывать совершенные преступления, но и является эффективной мерой профилактики правонарушений», — сказал Ряшин.

Сейчас в городе работают более 2,5 тысяч камер. Они интегрированы в общую систему видеонаблюдения.

В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Этому поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции.

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Система «Безопасный город» показала себя не только как хороший способ раскрывать совершенные преступления, но и как эффективная мера профилактики правонарушений. Такое заявление сделал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на Международном муниципальном форуме БРИКС. «Одним из важнейших проектов является аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“… Он позволяет не только раскрывать совершенные преступления, но и является эффективной мерой профилактики правонарушений», — сказал Ряшин. Сейчас в городе работают более 2,5 тысяч камер. Они интегрированы в общую систему видеонаблюдения. В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Этому поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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