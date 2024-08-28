Глава Ханты-Мансийска оценил работу системы «Безопасный город»

Система «Безопасный город» показала себя не только как хороший способ раскрывать совершенные преступления, но и как эффективная мера профилактики правонарушений. Такое заявление сделал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на Международном муниципальном форуме БРИКС.
«Одним из важнейших проектов является аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“… Он позволяет не только раскрывать совершенные преступления, но и является эффективной мерой профилактики правонарушений», — сказал Ряшин.
Сейчас в городе работают более 2,5 тысяч камер. Они интегрированы в общую систему видеонаблюдения.
В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Этому поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!