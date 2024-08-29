Предшественник Макрона Олланд оскорбил Илона Маска, назвав его дьяволом

Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал главу американской корпорации Tesla Илона Маска дьяволом. Свое заявление французский политик озвучил, комментируя визит миллиардера из США в Елисейский дворец.
«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, президента Франции Эммануэля Макрона это не смущает», — передал CNews слова Олланда. Так экс-президент прокомментировал визит Маска к Макрону в мае.
Ранее Маск признался, что обратился бы к России для спасения застрявшего в космосе экипажа Starliner. Космонавты остались на космической станции из-за неполадок корабля. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
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