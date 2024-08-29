29 августа 2024

Предшественник Макрона Олланд оскорбил Илона Маска, назвав его дьяволом

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Экс-президент Франции сравнил Маска с дьяволом
Экс-президент Франции сравнил Маска с дьяволом Фото:

Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал главу американской корпорации Tesla Илона Маска дьяволом. Свое заявление французский политик озвучил, комментируя визит миллиардера из США в Елисейский дворец.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, президента Франции Эммануэля Макрона это не смущает», — передал CNews слова Олланда. Так экс-президент прокомментировал визит Маска к Макрону в мае.

Ранее Маск признался, что обратился бы к России для спасения застрявшего в космосе экипажа Starliner. Космонавты остались на космической станции из-за неполадок корабля. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал главу американской корпорации Tesla Илона Маска дьяволом. Свое заявление французский политик озвучил, комментируя визит миллиардера из США в Елисейский дворец. «Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, президента Франции Эммануэля Макрона это не смущает», — передал CNews слова Олланда. Так экс-президент прокомментировал визит Маска к Макрону в мае. Ранее Маск признался, что обратился бы к России для спасения застрявшего в космосе экипажа Starliner. Космонавты остались на космической станции из-за неполадок корабля. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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