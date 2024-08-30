Какая погода будет в Екатеринбурге 1 сентября

В Екатеринбурге последний день лета будет пасмурным и прохладным, а первый день осени солнечным и более теплым. Прогнозом погоды на 31 августа и 1 сентября с URA.RU поделился сервис Яндекс Погода.
«С субботу, 31 августа, в Екатеринбурге будет преимущественно облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +9…+13 градусов, днем воздух прогреется до +14…+15 градусов. Скорость ветра достигнет 3.6 метров в секунду», — сообщает агрегат.
В воскресенье, 1 сентября, погода будет более теплая и ясная. Утром температура воздуха составит +4…+14 градусов, днем поднимется до +15…+18. Вечером столбик термометра опустится до +13…+18, а скорость ветра достигнет 3.2 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!