Стало известно время работы светомузыкального фонтана в Челябинске

Светомузыкальный фонтан в Челябинске, торжественное открытие которого состоялось 30 августа, будет работать как минимум до конца сентября. Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут, рассказали URA.RU в пресс-службе Сбербанка.
«Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске будет работать с 31 августа по 29 сентября (или 6 октября в зависимости от погоды). Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Фонтанный комплекс стал подарком Челябинску от Сбера.
Фонтан будет работать с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00.
С понедельника по четверг светомузыкальное шоу начнется в 20:30. С пятницы по воскресенье светомузыкальное шоу с огнем также будет начинаться в 20:30. Шоу запускается каждые 20 минут, продолжительность каждой светомузыкальной феерии — 10 минут. Наблюдать за танцами воды с подсветкой можно из разных точек — от «Родины», краеведческого музея или «Мегаполиса».
В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как прошло мероприятие — в фото- и видеорепортаже на URA.RU.
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