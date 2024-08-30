30 августа 2024

Стало известно время работы светомузыкального фонтана в Челябинске

Шоу на светомузыкальном фонтане в Челябинске будет запускаться каждые 20 минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана, Челябинск
Светомузыкальный фонтан будет работать в Челябинске каждый день Фото:

Светомузыкальный фонтан в Челябинске, торжественное открытие которого состоялось 30 августа, будет работать как минимум до конца сентября. Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут, рассказали URA.RU в пресс-службе Сбербанка.

«Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске будет работать с 31 августа по 29 сентября (или 6 октября в зависимости от погоды). Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Фонтанный комплекс стал подарком Челябинску от Сбера.

Фонтан будет работать с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00.

С понедельника по четверг светомузыкальное шоу начнется в 20:30. С пятницы по воскресенье светомузыкальное шоу с огнем также будет начинаться в 20:30. Шоу запускается каждые 20 минут, продолжительность каждой светомузыкальной феерии — 10 минут. Наблюдать за танцами воды с подсветкой можно из разных точек — от «Родины», краеведческого музея или «Мегаполиса».

В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как прошло мероприятие — в фото- и видеорепортаже на URA.RU.

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Светомузыкальный фонтан в Челябинске, торжественное открытие которого состоялось 30 августа, будет работать как минимум до конца сентября. Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут, рассказали URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске будет работать с 31 августа по 29 сентября (или 6 октября в зависимости от погоды). Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Фонтанный комплекс стал подарком Челябинску от Сбера. Фонтан будет работать с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00. С понедельника по четверг светомузыкальное шоу начнется в 20:30. С пятницы по воскресенье светомузыкальное шоу с огнем также будет начинаться в 20:30. Шоу запускается каждые 20 минут, продолжительность каждой светомузыкальной феерии — 10 минут. Наблюдать за танцами воды с подсветкой можно из разных точек — от «Родины», краеведческого музея или «Мегаполиса». В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как прошло мероприятие — в фото- и видеорепортаже на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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