Стало известно время работы светомузыкального фонтана в Челябинске

Шоу на светомузыкальном фонтане в Челябинске будет запускаться каждые 20 минут

30 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Светомузыкальный фонтан будет работать в Челябинске каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Светомузыкальный фонтан в Челябинске, торжественное открытие которого состоялось 30 августа, будет работать как минимум до конца сентября. Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут, рассказали URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске будет работать с 31 августа по 29 сентября (или 6 октября в зависимости от погоды). Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Фонтанный комплекс стал подарком Челябинску от Сбера. Фонтан будет работать с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00. С понедельника по четверг светомузыкальное шоу начнется в 20:30. С пятницы по воскресенье светомузыкальное шоу с огнем также будет начинаться в 20:30. Шоу запускается каждые 20 минут, продолжительность каждой светомузыкальной феерии — 10 минут. Наблюдать за танцами воды с подсветкой можно из разных точек — от «Родины», краеведческого музея или «Мегаполиса». В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как прошло мероприятие — в фото- и видеорепортаже на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Светомузыкальный фонтан в Челябинске, торжественное открытие которого состоялось 30 августа, будет работать как минимум до конца сентября. Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут, рассказали URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске будет работать с 31 августа по 29 сентября (или 6 октября в зависимости от погоды). Шоу по вечерам запускается каждые 20 минут», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Фонтанный комплекс стал подарком Челябинску от Сбера. Фонтан будет работать с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка включается в 19:00. С понедельника по четверг светомузыкальное шоу начнется в 20:30. С пятницы по воскресенье светомузыкальное шоу с огнем также будет начинаться в 20:30. Шоу запускается каждые 20 минут, продолжительность каждой светомузыкальной феерии — 10 минут. Наблюдать за танцами воды с подсветкой можно из разных точек — от «Родины», краеведческого музея или «Мегаполиса». В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как прошло мероприятие — в фото- и видеорепортаже на URA.RU.