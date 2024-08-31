Количество сбитых под Москвой БПЛА достигло четырех

01 сентября 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Собянин заявил, что беспилотник сбит в Одинцовском ГО Фото: Министерство обороны Великобритании Количество беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, достигло четырех. все они были сбиты системами ПВО. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте упавших обломков уничтоженных дронов находятся экстренные службы. Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, достигло четырех. все они были сбиты системами ПВО. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте упавших обломков уничтоженных дронов находятся экстренные службы. Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его словам, разрушений и пострадавших нет.