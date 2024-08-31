Количество сбитых под Москвой БПЛА достигло четырех

Собянин заявил, что беспилотник сбит в Одинцовском ГО
Количество беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, достигло четырех. все они были сбиты системами ПВО. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте упавших обломков уничтоженных дронов находятся экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его словам, разрушений и пострадавших нет.
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