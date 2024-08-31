31 августа 2024

Количество сбитых под Москвой БПЛА достигло четырех

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша, stock
Собянин заявил, что беспилотник сбит в Одинцовском ГО Фото:

Количество беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, достигло четырех. все они были сбиты системами ПВО. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте упавших обломков уничтоженных дронов находятся экстренные службы.

Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

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Количество беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, достигло четырех. все они были сбиты системами ПВО. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте упавших обломков уничтоженных дронов находятся экстренные службы. Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его словам, разрушений и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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