Кухарук показал свое школьное фото

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них 1 сентября 1986 года глава округа пошел в первый класс в Урае.
«Во время поездки в Урай решил повторить свое школьное фото, сделанное в 1986 году. На фотографии — я и мои одноклассники, первый класс школы №1 города Урай», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Глава Югры также поздравил всех югорчан с Днем знаний. Он пожелал школьникам яркого и содержательного учебного года.
В преддверии начала учебного года в школах Сургута обновилось меню в столовых. Детей будут кормить пастой с индейкой, рыбными наггетсами и цветными макаронами.
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