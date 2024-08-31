31 августа 2024
30 августа 2024

Кухарук показал свое школьное фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона также поздравил югорчан с Днем знаний
Глава региона также поздравил югорчан с Днем знаний Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них 1 сентября 1986 года глава округа пошел в первый класс в Урае.

«Во время поездки в Урай решил повторить свое школьное фото, сделанное в 1986 году. На фотографии — я и мои одноклассники, первый класс школы №1 города Урай», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Глава Югры также поздравил всех югорчан с Днем знаний. Он пожелал школьникам яркого и содержательного учебного года.

В преддверии начала учебного года в школах Сургута обновилось меню в столовых. Детей будут кормить пастой с индейкой, рыбными наггетсами и цветными макаронами.

Кухарук решил повторить свое школьное фото
Кухарук решил повторить свое школьное фото
Фото:

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в соцсети опубликовал свои школьные фотографии. На них 1 сентября 1986 года глава округа пошел в первый класс в Урае. «Во время поездки в Урай решил повторить свое школьное фото, сделанное в 1986 году. На фотографии — я и мои одноклассники, первый класс школы №1 города Урай», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Глава Югры также поздравил всех югорчан с Днем знаний. Он пожелал школьникам яркого и содержательного учебного года. В преддверии начала учебного года в школах Сургута обновилось меню в столовых. Детей будут кормить пастой с индейкой, рыбными наггетсами и цветными макаронами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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