Челябинский металлург выжил после падения на него 700-килограммовой заготовки

Металлург в Челябинской области выжил после падения на него 700-килограммовой заготовки. Как сообщили в челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), рабочий отделался сломанными ногами.
«На станочника упала 700-килограммовая металлическая заготовка, когда он отцеплял стропы на передаточной тележке. Мужчине сломало обе ноги», — рассказали в ГМПР.
При другом несчастном случае слесарь-ремонтник упал с семиметровой высоты с площадки обслуживания кран-балки, когда заменял электродвигатель. Перила, на которые он опирался, оказались незакрепленными. Пострадавший ушиб голову, получил множественные переломы позвонков, ребер и других частей тела. Еще одно происшествие случилось на железнодорожном пути в доменном цехе. Работники подтягивали лебедкой груженые вагоны, зацепив их за цапфы — самодельно приваренные к платформе крюки. Одна из деталей оторвалась и ударила в голову машиниста разливочных машин. После недельной реанимации работник скончался.
«Основными травмирующими факторами [на металлургических предприятиях региона] с начала 2024 года стали воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и машин (22%). На втором месте по частоте оказалось защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (16%)», — отметили в ГМПР.
По данным профсоюза, с начала года на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 24 несчастных случая, восемь из которых были тяжелыми, а шесть закончились смертью. Техническая инспекция труда областной организации выявила снижение общего уровня травматизма. При этом специалисты зафиксировали рост числа тяжелых случаев и высокую долю смертельных исходов, не связанных с производством. Десять работников скончались на работе от сердечно-сосудистых заболеваний. В основном пострадавшими становились работники среднего и старшего возраста в возрасте от 33 до 55 лет со стажем 5-10 лет. На тенденцию также обратили внимание в Федерации профсоюзов области.
Основными причинами травматизма в профсоюзной организации сочли отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов за работой (18%), нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда (12%). В ГМПР обратили внимание на роль уполномоченных профсоюза по охране труда. Травм оказалось меньше там, где эффективно работают эти общественные помощники, заявили в профсоюзе.
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