Текслер заявил, что цель челябинского «Трактора» в новом сезоне — Кубок Гагарина

Президент хоккейного клуба «Трактор», губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что цель клуба в новом сезоне КХЛ — завоевание Кубка Гагарина. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе «Трактора».
«Мы должны быть лидерами, потому что мы — „Трактор“! У нас сохранилась наша основа, наши ребята, которые в прошлом сезоне делали результат, у нас появились новые игроки, в основу рвется молодежь. И это по-настоящему здорово. И у нас новый тренерский штаб с главным тренером Бенуа Гру. Пожелаем нашей команде удачи. У нас одна цель — это Кубок!» — цитируют Текслера в пресс-службе клуба.
В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» завоевал бронзовые медали, уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву». В межсезонье клуб поменял главного тренера, отправив в отставку Алексея Заварухина и пригласив на этот пост канадского специалиста Бенуа Гру.
Новый сезон КХЛ 2024 — 2025 годов начнется 3 сентября матчем финалистов Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива». «Трактор» откроет сезон 4 сентября игрой с местным «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
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