Новый главный тренер «Трактора» Гру прибыл из Канады в Челябинск. Фото

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Болельщикам "Трактора" предстоит оценить работу канадца
Болельщикам "Трактора" предстоит оценить работу канадца Фото:

Новый главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру прилетел из Канады в Челябинск. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе клуба.

«Главный тренер „черно-белых“ уже прибыл в Челябинск. Надеемся, что дождливая погода — это примета для хорошего сезона», — сообщили в пресс-службе.

Уже 1 августа начнется предсезонный сбор команды. Затем команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Первую игру регулярного сезона «трактор» проведет 4 сентября.

Гру был назначен на пост главного тренера «Трактора» весной этого года. Самый громкий его тренерский успех — победа со сборной Канады на молодежном чемпионате мира в 2015 году.

Бенуа Гру прилетел в Челябинск
Бенуа Гру прилетел в Челябинск
Фото:

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Новый главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру прилетел из Канады в Челябинск. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе клуба. «Главный тренер „черно-белых“ уже прибыл в Челябинск. Надеемся, что дождливая погода — это примета для хорошего сезона», — сообщили в пресс-службе. Уже 1 августа начнется предсезонный сбор команды. Затем команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Первую игру регулярного сезона «трактор» проведет 4 сентября. Гру был назначен на пост главного тренера «Трактора» весной этого года. Самый громкий его тренерский успех — победа со сборной Канады на молодежном чемпионате мира в 2015 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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