Новый главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру прилетел из Канады в Челябинск. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе клуба.
«Главный тренер „черно-белых“ уже прибыл в Челябинск. Надеемся, что дождливая погода — это примета для хорошего сезона», — сообщили в пресс-службе.
Уже 1 августа начнется предсезонный сбор команды. Затем команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Первую игру регулярного сезона «трактор» проведет 4 сентября.
Гру был назначен на пост главного тренера «Трактора» весной этого года. Самый громкий его тренерский успех — победа со сборной Канады на молодежном чемпионате мира в 2015 году.
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