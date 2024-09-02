В Екатеринбурге отправили в тюрьму южанина из ОПГ аферистов-вымогателей

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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, вердикт, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора, кресло, мантия, руки, вынесение вердикта, приговорвенрдиктпапка
Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Яхебеку Саидвасилову — участнику преступной группировки, члены которой притворялись полицейскими и занимались вымогательством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, в банде было шесть мужчин. Соучастники Саидвасилова были осуждены в марте текущего года. Суд установил, что они, якобы пресекая преступления, вымогали деньги у задержанных. Одной из жертв стал знакомый одного из членов ОПГ. Ему в машину подкинули неизвестный порошок и стали требовать 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший согласился отдать деньги. Позже все фигуранты были пойманы.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Яхебеку Саидвасилову — участнику преступной группировки, члены которой притворялись полицейскими и занимались вымогательством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. По версии следствия, в банде было шесть мужчин. Соучастники Саидвасилова были осуждены в марте текущего года. Суд установил, что они, якобы пресекая преступления, вымогали деньги у задержанных. Одной из жертв стал знакомый одного из членов ОПГ. Ему в машину подкинули неизвестный порошок и стали требовать 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший согласился отдать деньги. Позже все фигуранты были пойманы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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