В Екатеринбурге отправили в тюрьму южанина из ОПГ аферистов-вымогателей

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Яхебеку Саидвасилову — участнику преступной группировки, члены которой притворялись полицейскими и занимались вымогательством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, в банде было шесть мужчин. Соучастники Саидвасилова были осуждены в марте текущего года. Суд установил, что они, якобы пресекая преступления, вымогали деньги у задержанных. Одной из жертв стал знакомый одного из членов ОПГ. Ему в машину подкинули неизвестный порошок и стали требовать 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший согласился отдать деньги. Позже все фигуранты были пойманы.
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