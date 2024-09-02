В Екатеринбурге отправили в тюрьму южанина из ОПГ аферистов-вымогателей

02 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Яхебеку Саидвасилову — участнику преступной группировки, члены которой притворялись полицейскими и занимались вымогательством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. По версии следствия, в банде было шесть мужчин. Соучастники Саидвасилова были осуждены в марте текущего года. Суд установил, что они, якобы пресекая преступления, вымогали деньги у задержанных. Одной из жертв стал знакомый одного из членов ОПГ. Ему в машину подкинули неизвестный порошок и стали требовать 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший согласился отдать деньги. Позже все фигуранты были пойманы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Яхебеку Саидвасилову — участнику преступной группировки, члены которой притворялись полицейскими и занимались вымогательством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. По версии следствия, в банде было шесть мужчин. Соучастники Саидвасилова были осуждены в марте текущего года. Суд установил, что они, якобы пресекая преступления, вымогали деньги у задержанных. Одной из жертв стал знакомый одного из членов ОПГ. Ему в машину подкинули неизвестный порошок и стали требовать 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший согласился отдать деньги. Позже все фигуранты были пойманы.