Спортсменку Шабалину со вторым золотом Паралимпиады поздравил губернатор Текслер

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, шабалина валерия, параолимпийцы, параолимпийская сборная
У челябинки третья группа инвалидности Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с очередной, второй по счету, золотой медалью Паралимпиады-2024. Он назвал достижения спортсменки феноменальным успехом.

«Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой. Вторая по счету золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — феноменальный успех. Эту медаль с спортсменка взяла на дистанции 200 метров комплексом в классе S14», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с очередной, второй по счету, золотой медалью Паралимпиады-2024. Он назвал достижения спортсменки феноменальным успехом. «Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой. Вторая по счету золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — феноменальный успех. Эту медаль с спортсменка взяла на дистанции 200 метров комплексом в классе S14», — написал Текслер в своем telegram-канале. Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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