Спортсменку Шабалину со вторым золотом Паралимпиады поздравил губернатор Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с очередной, второй по счету, золотой медалью Паралимпиады-2024. Он назвал достижения спортсменки феноменальным успехом.
«Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой. Вторая по счету золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — феноменальный успех. Эту медаль с спортсменка взяла на дистанции 200 метров комплексом в классе S14», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности.
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