Спортсменку Шабалину со вторым золотом Паралимпиады поздравил губернатор Текслер

04 сентября 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

У челябинки третья группа инвалидности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с очередной, второй по счету, золотой медалью Паралимпиады-2024. Он назвал достижения спортсменки феноменальным успехом. «Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой. Вторая по счету золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — феноменальный успех. Эту медаль с спортсменка взяла на дистанции 200 метров комплексом в классе S14», — написал Текслер в своем telegram-канале. Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с очередной, второй по счету, золотой медалью Паралимпиады-2024. Он назвал достижения спортсменки феноменальным успехом. «Дорогая наша Валерия, поздравляю с очередной впечатляющей победой. Вторая по счету золотая медаль на Паралимпийских играх в Париже — феноменальный успех. Эту медаль с спортсменка взяла на дистанции 200 метров комплексом в классе S14», — написал Текслер в своем telegram-канале. Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности.