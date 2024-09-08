В Петербурге на наблюдателя составили протокол за пацифистскую надпись

В Петербурге на наблюдательницу Марину Попову составили протокол из-за пацифистской надписи на бюллетене, найденном на избирательном участке. Об этом рассказал председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов.
«Задержали наблюдателя Марину Попову. В урне для голосования заметили бюллетень с пацифистским высказыванием — и решили, что автор именно она», — передает слова Ермилова «Фонтанка». Он добавил, что узнал о задержании наблюдательницы только после приезда полиции. Один из членов комиссии, который остался анонимным, первым увидел бюллетень и сообщил о нем в полицию.
Бюллетень по-прежнему находится в урне для голосования, накрытый другими бюллетенями. Адвокат Марины Алена Скачко указала, что на девушку составили протокол по статье о мелком хулиганстве, хотя официальных документов пока нет. В 13:00 адвокат подтвердила, что ее оставят в отделении до 9 сентября. Сейчас рассматривается возможность составления протокола по статье о публичной дискредитации армии.
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